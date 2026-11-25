У польській Варшаві увечері 25 листопада чоловік підпалив себе між Президентським палацом та будівлею Міністерства культури.

Про це повідомляє Polsat News, інформує "Європейська правда".

Інцидент стався приблизно о 17:10. Перед Міністерством культури, навпроти Президентського палацу, стався випадок самоспалення, розповів речник Служби охорони держави Богуслав Піорковський.

Першими на допомогу кинулися свідки та співробітники SOP, які також викликали інші служби. На місце події прибули карети швидкої допомоги, поліція та пожежна служба. Чоловіка доставили до лікарні.

Територію оточили служби. Поліція поки що не надає інформації щодо подробиць інциденту.

Нагадаємо, 11 листопада у центрі польського Кракова підпалив себе чоловік.

Повідомляли, що наступного дня він помер у лікарні.