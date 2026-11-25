Влада Стамбула заборонила заплановані у місті демонстрації з нагоди Міжнародного дня ООН за ліквідацію насильства щодо жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Численні організації, що захищають права жінок, закликали до проведення демонстрації в районі Бейоглу на європейській стороні міста в середу ввечері.

У відповідь районна адміністрація ввела 24-годинну заборону на всі зібрання та демонстрації, пресконференції, розповсюдження листівок, а також сидячі протести.

Заборону обґрунтували тим, що заплановані зібрання можуть "призвести до дій, які можуть порушити громадський порядок і соціальну гармонію", йдеться в повідомленні.

За даними організації We Will Stop Femicides, минулого року в Туреччині чоловіки вбили щонайменше 294 жінок, у більшості випадків із застосуванням вогнепальної зброї та часто у їхніх власних домівках.

Платформа закликає до посилення контролю за приватним володінням зброєю та проведення незалежних розслідувань у випадках смерті, обставини яких залишаються нез’ясованими.

Активісти зазначають, що такі випадки іноді поспішно класифікують як самогубства або нещасні випадки. У 2021 році Туреччина вийшла зі Стамбульської конвенції про захист жінок, розробленої Радою Європи, що спричинило бурхливі протести.

Президент Реджеп Таїп Ердоган тоді стверджував, що конвенція суперечить соціальним та сімейним цінностям Туреччини.

У промові з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок Ердоган заявив, що психологічний тиск на жінок через їхні політичні погляди, віру, священні цінності, спосіб життя чи одяг є формою насильства.

Крім того, він назвав так звану "політику дегендерування" формою насильства, зазначивши, що останнім часом вона перетворилася на "глобальне нав’язування".

Ці зауваження відображають опозицію уряду до концепцій рівності, що визнають різні сексуальні орієнтації та гендерні ідентичності.

Нещодавно у Німеччині оприлюднили дані Федерального управління кримінальної поліції, які показують зростання рівня насильства щодо жінок: у 2025 році кількість жертв домашнього насильства була вищою, ніж будь-коли раніше.

А наприкінці жовтня у столиці Косова Приштині протестувальники вийшли на вулиці, вимагаючи притягнення винних до відповідальності, відставки високопосадовців та припинення гендерного насильства після вбивства жінки через ймовірну бездіяльність поліції.