Німецька поліція у середу повідомила про незвичний випадок розслідування затоплення багатоквартирного будинку у місті Мангайм, винуватицею якого вважають домашню індичку.

Про це йдеться у заяві місцевої поліції, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок один із мешканців викликав пожежників після того, як вода почала просочуватися через кілька поверхів будівлі. Поліція повідомила, що з вікна квартири на другому поверсі також було помічено білу пару.

Спочатку зв’язатися з мешканцем квартири не вдалося, тому пожежники скористалися драбиною, щоб проникнути в помешкання через прочинене вікно.

Усередині пожежники виявили ймовірну винуватицю, яка сиділа на бортику ванни. З розташованої неподалік раковини текла гаряча вода.

Поліція повідомила, що в квартирі також було виявлено кішку, яка сховалася від води на "ще сухому матраці" і, судячи з усього, знайшла "найбезпечніше місце".

Представник поліції заявив, що, ймовірно, індичка випадково відкрила кран, шукаючи їжу. Корм для домашніх тварин було залишено в умивальнику поруч із ванною.

Для надання допомоги обом тваринам було викликано службу порятунку тварин. Поліція розслідує, чи не було в цьому інциденті порушення німецького Закону про захист тварин.

У зв’язку з аварійним станом квартири влада також запропонувала заборонити цій особі утримувати домашніх тварин.

Також нещодавно самотній кіт на сидінні потяга спричинив поліцейську операцію у Німеччині.

А у вересні в районі головного залізничного вокзалу польської столиці Варшави довелось більш як на годину обмежити рух через лося, який забрів на колії.