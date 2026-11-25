В Німеччині індичку запідозрили в затопленні багатоповерхівки
Німецька поліція у середу повідомила про незвичний випадок розслідування затоплення багатоквартирного будинку у місті Мангайм, винуватицею якого вважають домашню індичку.
Про це йдеться у заяві місцевої поліції, повідомляє "Європейська правда".
У вівторок один із мешканців викликав пожежників після того, як вода почала просочуватися через кілька поверхів будівлі. Поліція повідомила, що з вікна квартири на другому поверсі також було помічено білу пару.
Спочатку зв’язатися з мешканцем квартири не вдалося, тому пожежники скористалися драбиною, щоб проникнути в помешкання через прочинене вікно.
Усередині пожежники виявили ймовірну винуватицю, яка сиділа на бортику ванни. З розташованої неподалік раковини текла гаряча вода.
Поліція повідомила, що в квартирі також було виявлено кішку, яка сховалася від води на "ще сухому матраці" і, судячи з усього, знайшла "найбезпечніше місце".
Представник поліції заявив, що, ймовірно, індичка випадково відкрила кран, шукаючи їжу. Корм для домашніх тварин було залишено в умивальнику поруч із ванною.
Для надання допомоги обом тваринам було викликано службу порятунку тварин. Поліція розслідує, чи не було в цьому інциденті порушення німецького Закону про захист тварин.
У зв’язку з аварійним станом квартири влада також запропонувала заборонити цій особі утримувати домашніх тварин.
Також нещодавно самотній кіт на сидінні потяга спричинив поліцейську операцію у Німеччині.
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