Депутати Європарламенту вимагають додаткових коштів у наступному бюджеті ЄС на розв'язання проблем міграції, інтеграцію та зміцнення зовнішніх кордонів.

Про це пише EUObserver, інформує "Європейська правда".

У середу, 25 листопада, депутати Європарламенту, які очолюють три напрямки внутрішніх справ та відповідні бюджети, виклали свої аргументи щодо наступного семирічного бюджету ЄС на період з 2028 по 2034 рік. Ці напрямки охоплюють інтеграцію, кордони та внутрішню безпеку. Депутати із різних партій висловили свою незгоду із замалим, на їхню думку, фінансуванням цих напрямків.

Європейська комісія виділила на всі три напрямки загалом 34,2 млрд євро – це мінімальна сума, яка не підлягає перерозподілу. Депутати Європарламенту вимагають збільшення фінансування на 11%.

Втім, запропоноване Єврокомісією збільшення бюджетних статей вказує на чіткі політичні пріоритети щодо скорочення нелегальної міграції. Комісія розробила плани щодо потроєння бюджету на міграцію до 81 млрд євро у період з 2028 по 2034 рік. Обсяги трьох напрямків, що розглядаються депутатами Європарламенту, також різко зросли.

У порівнянні з чинним семирічним бюджетом асигнування на інтеграцію зросли на 64%, на охорону кордонів – на 247%, а на внутрішню безпеку – на 399%.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 26-27 листопада, лідери ЄС говоритимуть, зокрема, про економічну ситуацію.

Повідомляли також, що позачергове засідання Європейської ради, яке відбудеться у Брюсселі 26-27 листопада, буде присвячене наступному довгостроковому бюджету ЄС та фінансуванню України, причому лідери обговорять фінансові потреби України не лише на 2027 рік, а й на подальші роки.