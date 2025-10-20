План Трампа на проміжні вибори. Чому рейтинг президента США вже не має значення

Трампу достатньо розмістити важкоозброєних гвардійців у "ворожих" районах, населених "екстремістами" та "терористами", щоб залякати виборців і перешкодити їм проголосувати

Трохи більше року залишилося до того, як американці визначатимуть, яка політична партія контролюватиме дві палати Конгресу.

Республіканська партія президента Дональда Трампа наразі контролює обидві, але її більшість незначна (53–47 у Сенаті та 219–213 у Палаті представників).

У сучасній історії не було випадків, щоб партія президента уникнула втрат на проміжних виборах до Палати представників, якщо рейтинг схвалення президента не перевищував 50%. У випадку Трампа середній показник останніх опитувань свідчить про 45,3% схвалення та 51,9% невдоволених виборців (чистий показник -6,6).

За нормальних обставин президент прагнув би покращити позиції своєї партії перед виборами.

Замість цього Трамп ще наполегливіше просуває деякі зі своїх найнепопулярніших політик.

Наприклад, його останні заяви свідчать, що він налаштований відправити більше військових Національної гвардії до міст, контрольованих Демократичною партією, попри те, що 58% американців виступають проти таких дій.

Попри заборону Закону Posse Comitatus від 1878 року на використання армії в межах країни, Закон про повстання 1807 року дозволяє такі дії у разі збройних заколотів – і Трамп уже погрожує вдатися до цього механізму.

Саме тому Дональд Трамп і його радники дедалі частіше використовують такі терміни, як "терорист" і "повстанець", описуючи будь-кого, хто виступає проти їхньої політики. Нещодавно президент США брехливо заявив, що місто Портленд (штат Орегон) нібито захопили ліворадикальні "внутрішні терористи" – навіть абсурдно додавши, що тепер "в місті більше немає магазинів".

Так само Стівен Міллер, заступник глави апарату Білого дому, який дедалі частіше виглядає фактичним керівником, називав федеральних суддів, які ухвалювали рішення проти адміністрації Трампа, "терористами" та "повстанцями". Він також заявив, що демократи – це не політична партія, а "внутрішня екстремістська організація".

Такі ярлики мають значення, оскільки сам Трамп чітко пояснив, як він вважає за потрібне поводитися з "екстремістами".

Якщо "радикальні ліві божевільні" створять проблеми в день виборів, сказав він Fox News у жовтні минулого року, "це має бути дуже легко вирішено, якщо потрібно, Національною гвардією, або, якщо справді потрібно, армією".

Цей натяк на день виборів не випадковий. Ба більше, розмитість щодо того, хто саме є ворогом, грає Трампові на руку. Як він нещодавно заявив перед аудиторією з 800 високопоставлених військових, Америка стикається з "вторгненням зсередини… яке нічим не відрізняється від іноземного ворога".

Авжеж, ніякого "внутрішнього ворога" не існує, так само як не існує міст, охоплених неконтрольованою злочинністю чи загрозою повстання або терору.

Це дії авторитарного лідера, який уже одного разу намагався вкрасти вибори.

А тому без вагань спробує повторити це знову.

Трампу байдуже до чесних виборів. Його цікавить лише влада, і він, не вагаючись, вдасться до військової окупації американських міст, аби її зберегти.

Це не вперше, коли в США армію використовували з політичною метою. Коли багато південних штатів виступали проти десегрегації шкіл у 1950–1960-х роках, губернатори цих штатів скликали Національну гвардію, щоб перешкодити вступу темношкірих учнів до "білих" державних шкіл (у Літл-Року, Арканзас, 1957 року та в Університеті Міссісіпі – 1962-го).

Пізніше гвардійців також використовували для придушення протестів за громадянські права – найвідоміше під час жорстокого розгону мирної демонстрації в Сельмі, Алабама, у березні 1965 року. У цих та інших випадках видима підтримка гвардії або її бездіяльність перед обличчям агресивних білих расистських натовпів і місцевих міліцій (як-от Ку-клукс-клан) стали ефективним інструментом залякування.

Зрештою, президенти Дуайт Ейзенхауер (республіканець), Джон Кеннеді (демократ) і Ліндон Джонсон (демократ) підпорядкували Національну гвардію федеральній владі, щоб подолати спротив штатів десегрегації та забезпеченню рівного виборчого права.

Але іронічно, що нині Трамп спрямовує війська Національної гвардії з лояльних південних штатів, таких як Техас, до переважно демократичних міст, як-от Чикаго, фактично відроджуючи і перевертаючи старі поділи на секції, що свого часу призвели до Громадянської війни та так званої епохи Джима Кроу, заснованої на перевазі білих.

Зовні залучення гвардійців із протрампівських штатів здається продовженням агресивної расово забарвленої антиміграційної політики адміністрації. Проте це також створює підґрунтя для узурпації влади.

Лояльність цих сил до Трампа підвищує ймовірність, що вони отримають і виконають накази перевіряти "некваліфікованих" (особливо небілих) виборців у день голосування.

Трампу достатньо розмістити важкоозброєних гвардійців у "ворожих" районах, населених "екстремістами" та "терористами", щоб залякати виборців і перешкодити їм проголосувати.

Озброєні прихильники Трампа також більш схильні виконувати незаконні накази, наприклад захопити "підозрілі" виборчі скриньки або навіть призупинити вибори під приводом, що громадські заворушення унеможливлюють "чесний" процес.

Трамп уже використовував подібний привід, щоб виправдати тривалу військову окупацію американських міст у порушення Закону Posse Comitatus, і, звісно, він може просто помилувати будь-кого, хто діятиме незаконно від його імені (як це сталося з учасниками повстання 6 січня).

Розпалювання регіональних поділів може призвести до американського аналога різанини на площі Тяньаньмень 1989 року, коли китайська армія перекинула війська з далеких провінцій, щоб придушити мирні студентські протести в Пекіні.

Якщо такий сценарій здається малоймовірним, варто згадати розстріл студентів 1970 року в університеті штату Кент, коли налякані нацгвардійці відкрили вогонь по протестувальниках, убивши чотирьох.

У цьому контексті зростання рівня невдоволення Трампом – слабка втіха.

Той факт, що він подвоює зусилля у впровадженні непопулярних політик, свідчить про цілеспрямовані приготування до зриву вільних і чесних проміжних виборів.

Навіщо намагатися виграти голоси, якщо є альтернативні способи утримати владу? Армія мільярдерів-медіамагнатів, що підтримують Трампа – Ларрі Еллісон (Paramount Global Media і невдовзі TikTok), Ілон Маск (X), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (The Washington Post) і Руперт Мердок (Fox News), – здається, цілком готова допомогти йому створити привід для військового придушення.

Урешті-решт, трампівське Міністерство юстиції знайде та переслідуватиме "винних" у зриві виборів.

Друзі будуть винагороджені, вороги – покарані, і Трамп виконає свою найзловіснішу обіцянку.

"Через чотири роки, – сказав він своїм прихильникам у липні 2024 року, – вам більше не доведеться голосувати. Ми все настільки добре владнаємо, що голосування більше не буде потрібне".

Цілком можливо, що це виявиться правдою для всіх американців. Ми не будемо голосувати, тому що не зможемо.

Колонка початково вийшла на сайті Project Syndicate і публікується з дозволу правовласника