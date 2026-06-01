Польща вимагає вибачень Києва, затримання танкера Росії, ЄС підтримав Єреван: новини дня

Буданов у контексті переговорів про завершення війни вказав на те, що зараз перспективи готовності Росії на "певні дії" високі як ніколи.

Все важливе і цікаве за понеділок, 1 червня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів

Очільник офісу президента України Кирило Буданов, який входить до делегації України у "мирних" переговорах, наполягає, що контакти за участі США тривають і зараз, попри відсутність публічних подій.

"Певна пауза в перемовинах – вона існує на вищому рівні, але на технічному рівні ці перемовини ніколи не зупинялися. Те, що ви бачили обміни полоненими і так далі, це тільки підтверджує", – пояснив він.

Очільник ОПУ окремо наголосив, що поділяє думку про небажання РФ домовлятися, але він вважає високими шанси, що Москва буде змушена піти на домовленості навіть всупереч своєму небажанню.

"Чи хоче Росія миру – думаю, що не сильно хоче. Але чи буде вона готова на певні дії найближчим часом? Я думаю, що ці перспективи зараз високі як ніколи", – зазначив він.

Також Буданов повідомив, що європейські держави, які прагнуть долучитися до мирних переговорів, мають вирішити дві ключові задачі.

"Треба визначитися, хто представлятиме Європу. Це не може бути 100 людей, вибачте, так не працює. Це має бути одна окрема взята людина", – заявив голова ОПУ.

Втім, ключовою проблемою європейської участі він вважає не персональне, а змістовне питання.

"Найбільш важливо – те, яка буде позиція, про що говорити і чого досягати. Наразі ця позиція не опрацьована (з європейського боку – ЄП), її не існує", – наголосив він.

Оборона Європи

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Росія минулого тижня попередила столиці держав ЄС про масштабний удар по Києву і закликала дипломатів виїхати з української столиці.

За даними ЄС, принаймні до частини європейських міністерств минулого тижня особисто завітали посли акредитовані РФ, передавши їм те попередження, про яке сказав міністр Сибіга.

Як відомо, жодне з європейських дипвідомств, попри це, не стало зменшувати присутність у Києві.

Cотні литовських шкіл отримали погрози про "замінування".

Зокрема, виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце відмовився підтвердити слова президента Нікушора Дана про те, що російський дрон, який врізався в житловий будинок у Галаці 29 травня, був підбитий українською ППО.

Польща підписала контракти на 28 млрд євро за програмою ЄС з переозброєння, а єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс розкритикував оборонну промисловість ЄС.

"З 2022 року Україна в 50 разів збільшила обсяги виробництва оборонної продукції до 50 млрд євро… А у нас немає єдиного ринку оборонної продукції в Європі, немає конкуренції, інновацій та розвитку промисловості", – підкреслив він.

Затримання танкера Росії

Сьогодні вранці стало відомо, що у неділю Франція затримала підсанкційний танкер РФ Tagor в Атлантичному океані.

За словами речника Атлантичної морської префектури Франції, судно йшло під фальшивим прапором Камеруну і прямувало до Лімбе, портового міста на заході цієї африканської країни.

Нафтовий танкер, який кілька разів змінював прапор, був "практично порожнім" під час затримання.

У Великій Британії повідомили, що на вертольоті надавали підтримку французькому флоту у вигляді спостереження та відстеження перед тим, як його військові піднялися на борт танкера, повідомив речник Міністерства оборони Британії.

Затримання Францією танкера "тіньового флоту" РФ відбулося вже вчетверте після затримання суден Deyna та Grinch у березні та січні 2026 року, а також судна Boracay у вересні 2025 року. Три танкери були затримані, а потім змогли продовжити шлях після сплати штрафів.

8 квітня Франція оголосила про наміри подвоїти покарання за порушення для посилення боротьби з суднами російського "тіньового флоту".

У Кремлі порівняли з "піратством" затримання Францією підсанкційного танкера.

"Разом із нашими союзниками ми посилюємо наші заходи проти суден "тіньового флоту", щоб перекрити фінансування, яке живить незаконне вторгнення Путіна в Україну", – заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Польща вимагає вибачень Києва

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Володимир Зеленський має просити вибачення у Кароля Навроцького через присвоєння українському підрозділу найменування "Героїв УПА".

З мерії Любліна зняли прапор України через скандал з підрозділом Сил спеціальних операцій імені "Героїв УПА".

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув український орден "За заслуги", який він отримав у 2022 році від президента Володимира Зеленського. Це рішення є реакцією на те, що український президент надав одній з частин Збройних сил України назву "Героїв УПА".

Партія прем’єр-міністра Дональда Туска лідирує в Польщі, але ультраправі набирають популярності.

ЄС підтримав Вірменію

На тлі погроз господаря Кремля Владіміра Путіна у бік Вірменії щодо можливості повторення "українського сценарію" у разі продовження проєвропейського курсу країни Євросоюз заявляє про збільшення її підтримки.

"Можу сказати вам від імені ЄС, що ми є надійним партнером для Вірменії, і наше партнерство сильніше, ніж будь-коли", – заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні.

Він нагадав, що у травні 2026 року відбувся перший в історії саміт ЄС-Вірменія, де ЄС підтвердив свою "підтримку Вірменії та її майбутнього".

"Ми підтримуємо демократичну стійкість Вірменії, зокрема проти гібридних загроз, іноземних інформаційних маніпуляцій і втручання, а також спроб підірвати довіру до демократичних інституцій", – наголосив речник Єврокомісії.

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що поки не бачать підстав проводити референдум щодо вибору між членством країни в ЄС та в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Його слова стали відповіддю на спільну заяву лідерів 4-х країн-членів ЄАЕС – Росії, Казахстану, Білорусі та Киргизстану – щодо перебування Вірменії в Євразійському економічному союзі. У документі вони закликали вірменську владу якомога швидше провести референдум щодо вибору між ЄАЕС та Європейським Союзом.

Пашинян заявив, що країна продовжуватиме працювати в рамках Євразійського економічного союзу доти, доки вибір між цією організацією та ЄС не стане "неминучим".

"Доки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в Європейському Союзі або не наблизиться до статусу кандидата на членство в ЄС, проведення будь-якого референдуму є нелогічним", – додав прем’єр, зазначивши, що такий вибір поки що має лише "теоретичний характер".

Правитель РФ Владімір Путін і Пашинян сьогодні провели телефонну розмову, що відбулась на тлі економічного й політичного тиску Москви на Єреван.

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що вони обговорювали питання "у продовження порядку денного", який обговорювався на саміті Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) в Астані.

Вибух на Мальті і переобрання прем’єра

На Мальті стався вибух на фабриці феєрверків.

Прем’єр Мальти склав присягу на третій термін. Роберт Абела став першим прем'єр-міністром від Лейбористської партії з 1981 року, який втретє заступає на посаду.

Іран зупиняє перемовини з США?

Іранське агентство Tasnim повідомило, що Тегеран зупиняє перемовини зі США через дії Ізраїлю проти Лівану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран не повідомляв про вихід із переговорів зі США.

За його словами, війська Ізраїлю, що прямували до Лівану, повертаються назад.

Трамп каже, що переговори між США та Іраном тривають "у швидкому темпі".

За даними Politico, ЄС може ввести санкції проти ізраїльських міністрів через інцидент із флотилією. Крім того, Ізраїль заявив, що Франція заборонила йому участь у виставці озброєнь.

Решта новин

Прем’єрка Литви заявила, що Україна має стати членом ЄС до 2030 року.

В Латвії набула чинності заборона на мобільні телефони у школах для учнів до 9-го класу.

У Чехії розслідують смерть українця у в’язниці.

Мер Лондона звинуватив Росію та прихильників Трампа в кампанії з дискредитації міста.