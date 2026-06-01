Трамп: переговори між США та Іраном тривають "у швидкому темпі"

Американський президент Дональд Трамп висловився щодо переговорів із Іраном на тлі заяв у ЗМІ щодо їхнього "призупинення".

Про це він написав у Truth Social, передає "Європейська правда".

У понеділок, 1 червня, президент США заявив, що "переговори з Іраном тривають у швидкому темпі".

Така його заява стала наслідком того, як іранське агентство Tasnim заявило, що Іран нібито призупинив перемовини зі США про потенційну мирну угоду на знак протесту проти дій Ізраїлю проти Лівану.

Після цього він заявив, що іранська сторона не повідомляла йому про припинення переговорів із Вашингтоном, а також мав розмову із прем’єром Ізраїлю, за підсумком якої оголосив, що ізраїльські війська, які вирушили до Лівану – "вже повертаються назад".