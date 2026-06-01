ЗМІ: ЄС може ввести санкції проти ізраїльських міністрів через інцидент із флотилією

У Європейському Союзі підготували проєкт документа, який покликаний ввести санкції проти ізраїльських політиків, яких звинувачують у порушенні прав іноземних волонтерів, затриманих у складі флотилії, що намагалася дістатися до сектора Гази із гуманітарною допомогою.

Про це стало відомо Politico, передає "Європейська правда".

Проєкт документа свідчить, що столиці країн ЄС мають намір вперше розглянути питання про введення обмежень щодо членів уряду Ізраїлю напередодні зустрічі лідерів у рамках Європейської ради 18–19 червня.

Як зазначається, ці пропозиції будуть обговорені послами з 27 країн-членів у середу, 3 червня, оскільки Брюссель прагне виробити спільну позицію щодо цього спірного питання, для прийняття рішення щодо якого необхідна одностайність.

"Нам доведеться вислухати позицію кожного, перш ніж ми дійдемо остаточної згоди", – сказав один із європейських посадовців.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський викликав тимчасово повіреного Ізраїлю у Варшаві через "неприйнятну поведінку представника ізраїльського уряду".

Як свідчать відео із затримання, ізраїльський міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір знущався з затриманих активістів, що мали намір доправити гуманітарну допомогу до сектора Гази. Пізніше міністр отримав 5-річну заборону на в’їзд до Польщі.

Франція вже оголосила безстрокову заборону на в'їзд на французьку територію для Бен-Гвіра, а також уряд Франції звернеться до прокуратури з проханням розслідувати ймовірні випадки жорстокого поводження з боку Ізраїлю щодо активістів флотилії.