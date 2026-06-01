Машиністи метро Лондона анонсували два добових страйки

Страйки спричинять перебої у русі транспорту в Лондоні у вівторок та четвер, оскільки деякі машиністи лондонського метро влаштують два 24-годинні страйки через запропоновані зміни до їхнього робочого часу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Профспілка RMT заявила в понеділок, що страйки відбудуться, оскільки роботодавець – компанія Transport for London – "не надав гарантій щодо глибоких занепокоєнь наших членів" стосовно втоми, зменшення гнучкості та тривалості змін.

TfL висловив розчарування тим, що профспілка вирішила продовжити страйк, незважаючи на запевнення щодо нового режиму роботи.

Минулого місяця профспілка скасувала заплановані страйки, щоб дати можливість провести додаткові переговори з TfL.

TfL повідомляє, що машиністи припинять роботу з 23:01 за Гринвічем 1 червня до 22:59 за Гринвічем 2 червня.

Аналогічний страйк заплановано з 3 по 4 червня.

Очікуються значні перебої в роботі транспорту по всьому Лондону.

Страйки не торкнуться всієї мережі метро, але, згідно з веб-сайтом TfL, на деяких лініях рух не здійснюватиметься.

Рух поїздів розпочнеться пізніше і закінчиться раніше, причому рівень перебоїв буде різним у різних частинах мережі.

