Міністр не надав парламенту Британії листування з Мендельсоном, бо в нього вкрали телефон

Британський міністр з питань конституції та відносин з Європейським Союзом Нік Томас-Симондс не зміг передати парламенту свої повідомлення зі скандальним експослом Британії у США Пітером Мендельсоном через те, що його телефон було викрадено.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Томас-Симондс втратив свій особистий телефон пізно ввечері 15 жовтня 2025 року.

Він повідомив про крадіжку поліцію протягом кількох годин, а також доручив своїй команді повідомити про інцидент службу безпеки Кабінету міністрів відповідно до встановлених процедур.

Через це повідомлення, які Томас-Симондс надсилав Мендельсону, не вдалося надати парламенту.

Він, своєю чергою, зміг пригадати лише загальні привітання з нагоди його призначення на посаду міністра та призначення Мендельсона послом.

Як зазначається, це сталося після того, як у колишнього голови офісу прем’єр-міністра Великої Британії Моргана МакСвіні також викрали телефон, через що він не зміг надати свої повідомлення.

Нові оприлюднені документи свідчать про обіцянку Мендельсона тодішньому главі МЗС Девіду Леммі, що той не пошкодує про його призначення. Також у нових документах знайшли критику Мендельсона на адресу прем’єр-міністра Кіра Стармера.

