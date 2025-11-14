Кожен має змогу долучитися до створення європейського майбутнього України, та ми віримо, що роль журналістів є особливою

Видання "Європейська правда" шукає журналіста або журналістку, що працюватиме від початку 2026 року у новинній команді нашого видання.

Наша мета – знайти новинаря або новинарку з досвідом, що прагне долучитися саме до нашої команди. Через це ми розраховуємо, що претенденти на цю посаду знають, про що пише ЄП, та поділяють наші цінності. Це одна з ключових умов пошуку, адже ми зацікавлені у довгостроковій співпраці, яка можлива з тими, для кого європейські цінності та прагнення України є засадничими.

Також ми маємо такі професійні вимоги до кандидата або кандидатки:

обов’язковий досвід роботи в медіа, вкрай бажано – на стрічці новин ;

; бездоганна письмова українська;

пасивна англійська, що дозволяє писати новини за англомовними брифінгами;

розуміння європейської тематики на рівні, вищому за базовий для медійників;

вміння працювати у команді та у стресових (типових для медіа) умовах.

Досвід роботи випусковим редактором/редакторкою буде значною перевагою, оскільки ми передбачаємо розширення команди випускових.

Також перевагою для кандидатів будуть:

знання інших офіційних мов ЄС, окрім англійської;

досвід роботи за європейською або міжнародною тематикою;

бажання писати не лише новини, а й статті, прагнення до професійного зростання.

Робота передбачає принаймні часткову присутність в офісі (особливо у початковий період, на час навчання), тому суттєва перевага віддається кандидатам та кандидаткам з Києва/передмістя або з наміром переїхати до столиці. Офіс розташований у центрі Києва, район вулиці Гончара.

Надсилайте мотиваційні листи та резюме на мейл editors@eurointegration.com.ua

Зі свого боку гарантуємо дружній ціннісний колектив та своєчасну і ринкову оплату праці. Однак ми шукаємо тих кандидатів, які розуміють, що вільна журналістика вже є цінністю, а також прагнуть бути долученими до процесу зближення України з ЄС.