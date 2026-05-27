В Італії туристка програла позов елітному готелю за право на питну воду з крана

В Італії судовий позов туристки, яка обурилась неможливістю отримати в ресторані готелю питну воду з крана, натомість повинна була купувати її у пляшках за захмарні ціни, остаточно завершився на користь закладу.

Про це повідомляє Corriere della Alto Adige, пише "Європейська правда".

Найвищий суд Італії остаточно відмовився задовольнити позов туристки, яка судилася з елітним готелем за неможливість попросити у ресторані питної води з крана під час свого тижневого відпочинку у закладі.

Готель у комуні Корвара-ін-Бадія в Доломітових Альпах, де вона зупинилася під час різдвяного періоду 2019-2020 років, коштував майже 6000 євро за тиждень та вважається одним з кращих у регіоні. Гостю обурило те, що питну воду у межах ресторану в готелі можна було отримати лише у бутильованому вигляді, при цьому кожна пляшка об’ємом 0,75 коштувала 7 євро. Умови тижневого відпочинку включали оплачені вечері, але без напоїв.

Жінка у позові аргументувала, що доступ до питної води входить до базових універсальних прав і гості повинні були б мати гарантоване право на безоплатне отримання принаймні мінімальних об’ємів. Окрім того, вона зауважувала, що для закладів високого рівня подача склянки води без додаткової оплати здебільшого є такою ж нормою, як наявність у номері постелі та мила й рушників у ванній кімнаті.

Гостя вимагала стягнути із закладу компенсацію у розмірі 2700 євро за вимушені економічні втрати та моральні збитки.

Справа пройшла кілька інстанцій та врешті отримала остаточну відмову у найвищому суді. Судді визначили, що заклади за італійським законодавством не зобов’язані подавати клієнтам питну воду з крана, навіть якщо про це просять і пропонують додатково оплатити послугу.

