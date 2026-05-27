Глава МЗС Естонії: Путін хоче, щоб ми зупинили Україну від атак дронами, та слід продовжувати

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна виступив за продовження ударів українськими дронами по об’єктах в Росії, закликаючи Україну до обережності з огляду на відхилення безпілотників.

Про це він розповів у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна підкреслив, що в Естонії, звісно, не раді, що українські дрони опиняються на її території. Але, зауважив він, відповідальність за ці інциденти лежить на Росії, оскільки вона може припинити війну хоч завтра.

"Питання в тому, що тепер Росія навмисно "штовхає" ці дрони на територію НАТО, одночасно поширюючи фейковий наратив, нібито НАТО, ми – країни Балтії та Фінляндія – офіційно дозволяємо Україні використовувати нашу територію для цих атак. Це неправда. Ми ніколи цього не дозволяли", – сказав міністр.

За його словами, лідер РФ Владімір Путін безумовно хоче, щоб країни, на чиї території залітають дрони, тиснули на Україну з вимогою припинити атаки.

"Але ми цього не робимо. Має бути абсолютно зрозуміло, і під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО минулого тижня ми це пояснили: справа не в Україні, а в Росії", – сказав Тсахкна.

Він підкреслив, що ніхто не ставить під сумнів право України атакувати об'єкти глибоко в російському тилу, оскільки українські "далекобійні санкції" працюють добре.

"Ми хотіли б, щоб Україна була обережнішою щодо кордонів, якщо ви б'єте по "лініях життя" російської військової машини в Усть-Лузі, Санкт-Петербурзі та інших, – це дуже близько до наших кордонів. Путін глибоко стурбований, бо майже 60% експорту газу та нафти йде через ці порти. Тому Україна має продовжувати", – резюмував Тсахкна.

Як повідомлялось, на тлі інцидентів з потраплянням дронів у повітряний простір ЄС країни Балтії звернулися до України за досвідом у сфері будівництва бомбосховищ.

На тлі інцидентів з дронами президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у вівторок прибули до Литви на зустріч із прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене та іншими лідерами країн Балтії.

