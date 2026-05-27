В уряді Німеччини не хочуть, щоби техгіганти США визначали цифрове майбутнє Європи

Міністр фінансів та віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль закликав європейських політиків перейти в наступ у питанні регулювання технологій штучного інтелекту (ШІ).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

За його словами, ШІ має великий потенціал, але запровадження "розумного регулювання" є ключовим викликом для Європи, якщо вона хоче уникнути домінування найвпливовіших фігур американського технологічного світу.

Окрім значної економічної потужності, американські "техбрати" мають величезну політичну владу, а Європа "стала полем битви", підкреслив Клінгбайль.

"Компанії знають, що, крім, можливо, США, Європа є єдиним місцем, де можна ефективно запровадити політичне регулювання", – сказав він, відповідаючи на запитання про нещодавню енцикліку (офіційне послання) Папи Римського, в якій він висловив попередження про ШІ.

"Це битва... і в ній ми дійсно маємо перейти в наступ", – сказав Клінгбайль у вівторок в Берліні.

За його словами, він виступає проти того, щоб майбутнє цифровізації визначали засновник Tesla Ілон Маск або колишній керівник Paypal Пітер Тіль.

"Я хочу, щоб у нас були сильні європейські гравці", – заявив Клінгбайль.

Він також висловив відкритість до пропозиції щодо цифрового податку.

Європейська комісія за останні роки розпочала низку розслідувань щодо діяльності американських технологічних компаній, таких як Apple, Google, Meta та X, вимагаючи мільярдні штрафи.

Президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував Європейський Союз у несправедливому ставленні до американських компаній.