Чому антиукраїнська директорка Нацрозвідки США йде з посади і хто може її замінити

Підтримка брехні про "біолабораторії" в Україні, зустріч із сирійським диктатором Башаром Асадом, зв’язки з релігійним культом – все це, і не лише, про Тулсі Габбард.

Людину, яка обіймає одну з ключових посад у Сполучених Штатах – директора Національної розвідки. Минулого тижня вона несподівано заявила про плани піти у відставку.

Офіційною причиною є важка хвороба її чоловіка. Водночас інсайдери стверджують – через її антивоєнну позицію, яка суперечить політиці президента Дональда Трампа щодо Ірану.

Про те, як директорку Національної розвідки усунули від участі у плануванні війни в Ірані та чим запам’яталася найсуперечливіша особистість у другому кабінеті Дональда Трампа – в статті журналістки "Європейської правди" Ольги Ковальчук Трамп змінює главу розвідки: чому іде скандальна Тулсі Габбард та хто її замінить. Далі – стислий її виклад.

І демократи, й республіканці тривожно сприйняли призначення Тулсі Габбард на пост очільниці Національної розвідки США. Причина – доволі суперечливі заяви політикині, зокрема щодо Росії та її агресії проти України.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Тулсі Габбард просувала тезу російської пропаганди про "безпекові занепокоєння" Москви щодо розширення НАТО на схід.

Того ж року Габбард "обґрунтовувала" існування біологічних лабораторій в Україні, які фінансуються США.

Вона неодноразово критикувала постачання військової допомоги Києву, називала українську владу "корумпованою", а саму Україну "не демократією".

Крім того, Габбард звинувачувала адміністрацію Байдена у "зриві" мирних переговорів між Росією та Україною – стверджуючи, що метою Вашингтона є зміна режиму у РФ. Підтримувала російську риторику ядерного залякування, заявляючи про наближення "ядерного Армагедону" через позицію американської адміністрації щодо війни в Україні.

Окреме обурення серед американського політикуму викликала її позиція щодо Сирії за правління Башара Асада.

Крім толерантності до диктаторів, суперечливості Габбард додала участь у гавайській релігійній організації Фонд "Наука ідентичності", яку часто називають культом.

Посада, яку обіймає Тулсі Габбард, є непересічною. Фактично, вона існує лише у Сполучених Штатах – де розвідка складається з 18 розвідувальних агентств.

Вага і повноваження очільника Національної розвідки – величезні.

Протягом усієї політичної кар’єри Габбард, яка служила в Іраку у 2004-2005 роках, була послідовним критиком втручання США за їхніми межами. Ці її погляди аж ніяк не змінилися навіть тоді, коли смак до військового вирішення питань відчув Дональд Трамп.

Габбард не збиралася проявляти гнучкість, насамперед стосовно бойових дій проти Ірану.

Невдоволення Трампа щодо Тулсі Габбард сягнуло вершини навесні 2026 року.

Тоді директор Національного контртерористичного центру Джо Кент оголосив про відставку через незгоду з війною в Ірані. Цей орган підпорядковується офісу директора Національної розвідки, але Габбард не засудила вчинок Кента.

Це розлютило главу Білого дому. Як пише The Guardian, тоді Трамп почав радитися зі своєї командою щодо потенційного звільнення керівниці нацрозвідки.

І вже 22 травня Габбард оголосила про свою відставку з особистих причин.

Тулсі Габбард працюватиме до 30 червня. Після цього обов’язки директора Національної розвідки тимчасово виконуватиме колишній офіцер ЦРУ Аарон Лукас.

За даними The Wall Street Journal, головним кандидатом на цю посаду зараз розглядають заступника директора ЦРУ Майкла Елліса, який у квітні 2022 року закликав посилити військову допомогу Україні.

Ймовірною наступною керівницею розвідки називають також конгресвумен від Нью-Йорка Еліз Стефанік.

