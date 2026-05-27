Естонський міністр: бачу все більше консенсусу, щоб Україна і Молдова йшли в ЄС разом
Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна розповів, що зауважує у ЄС все більше консенсусу щодо того, що Україну та Молдову не слід розділяти на шляху до Євросоюзу.
Про це він сказав у інтерв’ю "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".
Міністр наголосив, що повне розширення ЄС відбудеться тоді, коли Україна і Молдова стануть членами Європейського Союзу.
"Тепер я бачу все більше консенсусу щодо того, щоб рухатися вперед разом. Протягом двох років, поки Орбан блокував процес, ми працювали над тим, щоб не роз’єднувати дві країни, бо це – пастка", – сказав Тсахкна.
Він підкреслив також різницю у процесі вступу двох країн. Зокрема те, що Молдова та Україна – держави різних розмірів, і на додачу Україна перебуває у стані активної війни.
"Але будьмо щирі: ця нова хвиля розширення почалася саме через російську агресію проти України. Звісно, нам потрібно залучити країни Західних Балкан. Але, зрештою, це – політичне рішення", – підкреслив Тсахкна.
"Ось чому ми наполягаємо, щоб на червневій Раді ЄС було зроблено політичну декларацію або чітко оголошено, у якому році ми будемо готові як Європа до розширення в реальному житті, політично", – додав міністр.
Нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна однозначно готова розпочати переговори за всіма розділами та сподівається на офіційне рішення найближчими тижнями.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив з пропозицією "асоційованого членства" для України, яка фактично розриває зв’язку України і Молдови на шляху до ЄС. "Європейська правда" детально пояснювала це у своїй статті.
22 травня президент України Володимир Зеленський надіслав лист лідерам Євросоюзу, у якому заявив, що пропозиція Німеччини надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС є несправедливою.