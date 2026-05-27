Зеленський: Україна готова рухатись до взаємовигідних відносин з Грузією

Президент Володимир Зеленський увечері 26 травня привітав грузинський народ із Днем незалежності та висловив готовність України рухатись до взаємовигідних відносин з Грузією.

Про це глава держави написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю Грузію та грузинський народ із Днем незалежності. Наші нації об’єднують давні зв’язки та спільне розуміння цінності свободи й гідності", – зазначив президент.

Він побажав Грузії миру, єдності, сили та процвітання.

"Ми розраховуємо на взаємовигідні відносини, і Україна готова рухатися в цьому напрямі", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 4 травня на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані відбулась перша зустріч президента України Володимира Зеленського та прем’єра Грузії Іраклія Кобахідзе.

Після зустрічі прем’єр Грузії зазначив, що, попри існуючі складнощі, між двома країнами зберігається "дуже довга історія дружби", і грузинська сторона готова зробити все для нормалізації відносин як між державами, так і між урядами.

Зеленський заявляв, що бачить перспективи перезапуску відносин з Угорщиною і Грузією.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Пропозиція для Тбілісі: чи змінює Україна курс щодо Грузії