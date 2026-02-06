Венс на кордоні з Іраном: що принесе візит віцепрезидента США до Вірменії та Азербайджану

Як вийшло, що США домоглися звільнення білоруських політв'язнів, тоді як щодо Азербайджану цю тему не порушують?

Найближчими днями Південний Кавказ відвідає віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Це буде другий візит такого рівня в регіоні – попередній відбувся майже 18 років тому, 2008 року, коли регіон відвідав тодішній віцепрезидент США Дік Чейні.

Така довга пауза демонструє, що Південний Кавказ тривалий час не входив до пріоритетних інтересів США. Проте останнім часом ситуація кардинально змінилася.

Як повідомляють, Джей Ді Венс прибуває в регіон, щоби продемонструвати геополітичну підтримку і заступництво США транспортного маршруту між основною частиною Азербайджану і Нахічеванською автономною республікою, який буде проходити територією Вірменії.

Нагадаємо, угода про цей маршрут була підписана 2025 року лідерами Азербайджану і Вірменії в Білому домі за посередництва президента США, більше того – маршруту дали ім'я Дональда Трампа.

Цей шлях, до відкриття якого зараз серйозно готуються, є найважливішою стратегічною транспортною лінією, що з'єднує Китай через Центральну Азію з Південним Кавказом і далі через Туреччину з Європою.

Назва міжнародного транспортного проєкту на честь Дональда Трампа має не тільки забезпечити довгострокову підтримку мирного процесу з боку Сполучених Штатів, а й запобігти деструктивному втручанню Росії в мирний процес.

Протягом багатьох років Москва прагнула зберегти контроль над цим маршрутом.

Таким чином Кремль хоче закріпити свою роль у регіональній архітектурі безпеки. Однак зрештою Трамп витіснив Москву з гри, взявши під свій контроль маршрут, що з'єднує Китай і Європу.

Ще один важливий момент: цей маршрут також проходить уздовж кордону Ірану з Вірменією, тому Тегеран завжди розглядав його крізь призму власних стратегічних безпекових інтересів і виступав проти нього.

Тепер, на тлі максимально загостреного протистояння з Іраном, Джей Ді Венс прямує з візитом до його північних сусідів – Азербайджану та Вірменії.

Можна припустити, що цей візит викличе особливе роздратування Тегерана й у разі початку війни між США та Іраном створить певні ризики безпеки для обох країн.

Нещодавно заступник міністра закордонних справ Ірану Вахід Джалалзаде, перебуваючи з офіційним візитом в Азербайджані, прямо заявив, що якщо США завдадуть удару по його країні, Тегеран виведе війну за межі своїх кордонів і завдасть ударів по американських інтересах в регіоні.

Особливо важливо враховувати, що Іран завжди сприймає Азербайджан, який тісно співпрацює з Ізраїлем, як загрозу і періодично робить попередження на його адресу.

Додатковий фактор ризику для Баку полягає в тому, що Тегеран розглядає Азербайджан як екзистенційну загрозу: з приблизно 93 мільйонів жителів Ірану близько 35 мільйонів становлять азербайджанські тюрки, серед яких останніми роками дедалі більшої популярності набуває ідея "Південного Азербайджану" – відокремлення від Ірану і об'єднання з Азербайджанською Республікою.

Втім, є ще одне питання, відповідь на яке має дати візит віцепрезидента США.

Напередодні приїзду Венса особливу увагу привертає й те, що після зближення з США в Азербайджані посилилися репресії.

Багато спостерігачів вважають, що погодившись на стійкий мир з Вірменією та економічну співпрацю, Ільхам Алієв забезпечив виконання геополітичних очікувань Трампа і ключових вимог Європи – і отримав натомість лояльність Заходу до внутрішніх репресій.

Сьогодні, після знищення громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, він намагається ліквідувати останні залишки демократії, в тому числі – погодивши арешт лідера опозиції Алі Керімлі.

Тим самим Азербайджан впевнено рухається від авторитаризму до диктатури.

Після появи інформації про візит Венса до Азербайджану Алі Керімлі з в'язниці направив йому звернення, закликавши поставити на зустрічі з Ільхамом Алієвим питання про понад 350 політичних в'язнів.

Демократичні активісти в Азербайджані справедливо запитують: як так вийшло, що Трамп зміг домогтися звільнення політв'язнів у контактах з білоруським диктатором Лукашенком, тоді як щодо Азербайджану цю тему навіть не порушують?

Політичні сигнали, які Джей Ді Венс озвучить у Баку, стануть відповіддю і на це питання.

Публікації в рубриці "Експертна думка" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору авторів