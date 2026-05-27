У Франції розслідують, чи відбулось іноземне втручання на останніх місцевих виборах

Прокуратура Парижа розпочала розслідування, аби з’ясувати, чи намагалась іноземна держава втрутитися у місцеві вибори, щоб дискредитувати трьох кандидатів у мери від крайньої лівої партії "Нескорена Франція".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства Reuters.

Французькі посадовці підозрюють, що ймовірну дискредитацію трьох кандидатів у мери від пропалестинської партії "Нескорена Франція" перед місцевими виборами у березні здійснила маловідома ізраїльська фірма під назвою BlackCore.

В рамках кампанії з дискредитації були створені оманливі вебсайти та акаунти в соціальних мережах, де стверджувалося про нібито злочинну поведінку кандидатів. Також в інтернеті розміщувались рекламні оголошення зневажливого змісту, повідомили агентству джерела, обізнані з цією справою.

Рішення паризьких прокурорів розпочати незалежне розслідування підкреслює все більший тиск, під яким перебуває французька влада у зв’язку з інцидентами, що викликали незручні питання щодо безпеки виборів.

Їхнє розслідування включатиме елементи слідчих дій, які проводять у Марселі та Тулузі, а також передбачає участь спеціалізованих кіберполіцейських сил.

Розслідування ведуть прокурори з відділу, що відповідає за військові справи та атаки на фундаментальні інтереси нації.

Серед ймовірних злочинів – іноземне шпигунство, фальсифікація виборів за допомогою фейкових новин або шахрайських маніпуляцій, а також пропаганда тероризму в інтернеті.

За даними французької влади, операція була спрямована проти кандидата в мери Марселя Себастьяна Делогу, кандидата в Тулузі Франсуа Пікемаля та їхнього колеги з Рубе Давида Гіро.

Партію "Нескорена Франція" регулярно звинувачують в антисемітизмі деякі лідери єврейської громади та політичні суперники. Сама політсила ці звинувачення заперечує.

Другий тур місцевих виборів у Франції відбувся 22 березня, тоді як перший тур пройшов 15 березня.

Місцеві вибори продемонстрували стрімку маргіналізацію президентського табору. Натомість ультраправі, хоч і покращили свої результати, однак не так сильно, як багато хто розраховував.

