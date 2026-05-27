В РФ обурені, що США не видали візу заступнику Лаврова

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя розкритикував відмову Вашингтона видати візу заступнику глави МЗС РФ Александру Алімову, який мав взяти участь у засіданні Радбезу ООН.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Небензя побачив у такому рішенні США "неповагу до Китаю".

"Незважаючи на всі наші спроби домогтися від американської сторони видачі йому візи, її так і не було видано. Розглядаємо це не тільки як порушення Вашингтоном своїх зобов'язань за Угодою про Центральні установи ООН (...), але й як кричущу неповагу до головування Китаю в Раді Безпеки та обговорюваної нами сьогодні теми – Статуту ООН", – заявив він під час засідання.

Небензя нагадав, що Алімов, який курує проблематику ООН, мав відвідати засідання у вівторок на запрошення глави МЗС КНР Вана Ї. У травні Китай головує в Радбезі ООН.

