Президент Литви прокоментував масштабний витік даних з реєстрів

Президент Литви Гітанас Науседа назвав неприйнятним інцидент з витоком даних громадян з держреєстрів і вважає неправильним, що інформація про нього тривалий час не повідомлялась публічно.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Науседа зазначив, що ситуація з витоком даних Центру реєстрів обговорювалася на останньому засіданні Державної ради оборони.

"Це питання національної безпеки. Те, що сталося – неприйнятно, це не має повторитися у майбутньому. Ми маємо якнайшвидше усунути наслідки того, що відбулося", – заявив президент.

Також він назвав неправильним те, що публічно про інцидент повідомили із затримкою, та вказав, що заборони з боку Генпрокуратури не було.

За його словами, зараз у державних служб немає інформації про випадки зловмисного використання викрадених даних, але не виключено, що це може статися.

"Наші інституції інформують усіх дотичних, щоб зменшити такі ризики. Урок полягає у тому, що багато наших установ все ще мають вразливості… Неправильно, що ми іноді любимо вказувати на Литву як одну з передових держав у сфері кібербезпеки, а тепер маємо такий скандал", – додав Гітанас Науседа.

Публічно про витік стало відомо минулого тижня. Вважають, що з реєстрів могли нелегально скопіювати понад 600 тисяч записів. За попередніми висновками слідства, основною ціллю зловмисників стали реєстри нерухомості та юридичних осіб.

Прем’єрка Інна Ругінене заявила, що її родина також постраждала у межах цього інциденту.