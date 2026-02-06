Вэнс на границе с Ираном: что принесет визит вице-президента США в Армению и Азербайджан

Как получилось, что США добились освобождения белорусских политзаключённых, тогда как в отношении Азербайджана этот вопрос не поднимается?

В ближайшие дни регион Южного Кавказа посетит вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Это будет второй визит такого уровня в регионе – предыдущий состоялся почти 18 лет назад, когда в 2008 году регион посетил тогдашний вице-президент США Дик Чейни.

Такая долгая пауза демонстрирует, что регион долгое время не входил в приоритеты интересов США, однако в последнее время ситуация кардинально изменилась.

Как сообщается, Джей Ди Вэнс прибывает в регион, чтобы продемонстрировать геополитическую поддержку и покровительство США транспортному маршруту между основной частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой, который будет проходить по территории Армении.

Напомним, соглашение об этом маршруте было подписано в 2025 году лидерами Азербайджана и Армении в Белом доме при посредничестве президента США, более того – маршруту дали имя Дональда Трампа.

Этот путь, к открытию которого сейчас ведётся серьёзная подготовка, представляет собой важнейшую стратегическую транспортную линию, соединяющую Китай через Центральную Азию с Южным Кавказом и далее через Турцию с Европой.

Название международного транспортного проекта в честь Дональда Трампа должно не только обеспечить долгосрочную поддержку мирного процесса со стороны Соединенных Штатов, но и предотвратить деструктивное вмешательство России в мирный процесс.

На протяжении многих лет Россия стремилась сохранить контроль над этим маршрутом.

Таким образом Кремль стремится закрепить свою роль в региональной архитектуре безопасности. Однако в итоге Трамп вытеснил Москву из игры, взяв под свой контроль маршрут, соединяющий Китай и Европу.

Еще один немаловажный момент: этот маршрут также проходит вдоль границы Ирана с Арменией, поэтому Тегеран всегда рассматривал его через призму собственных стратегических интересов безопасности и выступал против него.

Теперь, на фоне максимально обострившегося противостояния с Ираном, Джей Ди Вэнс направляется с визитом к северным соседям Ирана – Азербайджану и Армении.

Можно предположить, что этот визит вызовет особое раздражение Тегерана и, в случае начала войны между США и Ираном, создаст определённые риски безопасности для обеих стран.

Недавно заместитель министра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, находясь с официальным визитом в Азербайджане, прямо заявил, что если США нанесут удар по его стране, Тегеран выведет войну за пределы своих границ и нанесёт удары по американским интересам в регионе.

Особенно важно учитывать, что Иран всегда воспринимает Азербайджан, тесно сотрудничающий с Израилем, как угрозу и периодически озвучивает в его адрес предупреждения.

Дополнительный фактор риска для Баку заключается в том, что Тегеран рассматривает Азербайджан как экзистенциальную угрозу: из примерно 93 миллионов жителей Ирана около 35 миллионов составляют азербайджанские тюрки, среди которых в последние годы всё большую популярность приобретает идея "Южного Азербайджана" – отделения от Ирана и объединения с Азербайджанской Республикой.

Впрочем, существует еще один вопрос, ответ на который должен дать визит вице-президента США.

Накануне визита Вэнса особое внимание привлекает и то, что после сближения с США в Азербайджане усилились репрессии.

Многие наблюдатели считают, что согласившись на устойчивый мир с Арменией и экономическое сотрудничество, Ильхам Алиев обеспечил выполнение геополитических ожиданий Трампа и ключевых требований Европы, получив взамен лояльность Запада к внутренним репрессиям.

Сегодня, после уничтожения гражданского общества и независимых СМИ, он пытается ликвидировать последние остатки демократии, в том числе – согласовав арест лидера оппозиции Али Керимли.

Тем самым Азербайджан уверенно двигается от авторитаризма к диктатуре.

После появления информации о визите Вэнса в Азербайджан Али Керимли из тюрьмы направил ему обращение, призвав поднять на встрече с Ильхамом Алиевым вопрос более чем 350 политических заключённых.

Демократические активисты в Азербайджане справедливо задаются вопросом: как получилось, что Трамп смог добиться освобождения политзаключённых в контактах с белорусским диктатором Лукашенко, тогда как в отношении Азербайджана этот вопрос не поднимается?

Политические сигналы, которые Джей Ди Вэнс озвучит в Баку, станут ответом и на этот вопрос.

Публикации в рубрике "Экспертное мнение" не являются редакционными статьями и отражают исключительно точку зрения авторов