Прем'єр Нідерландів закликав до зміцнення європейського крила НАТО

Нідерланди та Європа повинні займати більш рішучу позицію щодо власної безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен у своїй вступній промові на конференції "Next Gen Security Conference" у Гаазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Єттен заявив, що збільшуючи власні інвестиції в безпеку, європейські країни стають менш залежними від Сполучених Штатів і, як наслідок, – сильнішими союзниками.

У центрі його виступу були питання зміцнення Європи та співпраці з Америкою. "Ми не повинні дистанціюватися від США, а зробити альянс більш рівноправним і, зрештою, сильнішим", – заявив прем'єр Нідерландів.

На думку Єттена, це не є одностороннім процесом: "Ми залежимо одне від одного".

У цьому контексті, за його словами, важливо, щоб Нідерланди та Європа взяли на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Занадто довго Європа трималася наївної ідеї, що ми можемо й надалі перебувати під захисною парасолькою США вічно, причому за низьку ціну", – зазначив Єттен.

Він наголосив, що європейське крило НАТО має стати сильнішим: "Не тому, що цього вимагає від нас наш найбільший союзник, а тому, що ми хочемо стояти на власних ногах".

Прем’єр-міністр також обговорив важливість інших форм співпраці, особливо зараз, коли світові держави ставлять на перше місце власні інтереси.

"Я переконаний, що створення нових коаліцій має вирішальне значення" – сказав Єттен.

У цьому контексті він згадав про вступ України до Європейського Союзу: "Ми маємо усвідомити переваги наявності на сході Союзу спроможного та загартованого в боях партнера".

На думку Єттена, війни та мінливі геополітичні відносини не виникають з нізвідки.

"Протягом багатьох років ми стикаємося з реальністю, коли лідери по всьому світу зневажають демократію та верховенство права і граються з миром та процвітанням у нашому регіоні" – сказав він.

На думку прем'єра, Нідерланди мають відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки в Європі.

ЗМІ напередодні повідомили, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

Повідомляли також, що у Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися.

