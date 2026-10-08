ЄС продовжив на рік санкції за гібридні дії Росії за кордоном

Рада ЄС 8 жовтня ухвалила рішення продовжити дію окремих обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік – до 9 жовтня 2027 року – з огляду на триваючі та посилені гібридні дії Росії, зокрема маніпулювання інформацією за кордоном та втручання (FIMI) проти ЄС, його держав-членів та партнерів.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Загалом обмежувальні заходи у зв’язку з дестабілізуючою діяльністю Росії наразі застосовуються до 80 фізичних осіб та 20 юридичних осіб.

Щодо осіб та організацій, включених до списку, застосовується заморожування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Фізичним особам також накладено заборону на поїздки, яка забороняє їм в’їзд на територію ЄС або транзит через неї.

Механізм обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії було запроваджено 8 жовтня 2024 року з метою впливу на осіб, причетних до дій та політики уряду Російської Федерації, що підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність та цілісність. Режим санкцій також спрямований проти осіб, відповідальних за гібридні дії Росії проти третіх країн та міжнародних організацій.

Нагадаємо, 22 вересня Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Деталі у статті "Торгівля санкціями та заручниками. Як ЄС ледь зберіг тиск на Путіна та хто підтримав Україну".