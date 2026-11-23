Латвійський прем’єр-міністр Андріс Кулбергс доручив відповідним відомствам до наступного тижня підготувати чітку позицію Латвії щодо можливого закриття кордону з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Після засідання коаліції Кулбергс заявив журналістам, що це питання необхідно розглядати комплексно, з огляду як на міркування безпеки, так і на можливий перерозподіл потоків людей, які перетинають кордон, між країнами Балтії.

За його словами, країнам Балтії слід прагнути до узгодженого підходу в цьому питанні.

Кулбергс наголосив, що необхідно отримати всебічну оцінку Міністерства закордонних справ та Міністерства транспорту, зокрема щодо можливих наслідків для транзиту та перетину кордону.

Міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава підтримує подальше просування питання про закриття пунктів перетину кордону з Росією, однак спочатку необхідно досягти єдиного розуміння цього питання на рівні уряду.

"Новий уряд було затверджено зовсім недавно. Сподіваюся, що найближчими днями нам вдасться це зробити", – заявив Домбрава.

Повідомляли, що організатори акції протесту "Ні "кривавому зерну"!" вимагають, щоб уряд негайно й повністю закрив кордон Латвії з Росією та припинив транзит будь-яких товарів.

Також варто зазначити, що 20 листопада уряд Естонії ухвалив рішення, що перетин естонсько-російського кордону буде призупинений 1 грудня.