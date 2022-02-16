"Ми почули, що Україна хоче приєднатися до НАТО". Інтерв'ю заступниці держсекретаря США

Венді Шерман – заступниця держсекретаря США та одна з легенд американської дипломатії.

За часів Обами вона керувала переговорами з Іраном щодо ядерної угоди, а зараз є очільницею делегації США на переговорах з МЗС РФ щодо російського безпекового ультиматуму.

А ще, як вона сама розповіла в інтерв’ю "Європейській правді та "Українській правді", вона вважає себе українською американкою, адже її бабуся народилася в Україні і потім переїхала до США.

Ми коротко поспілкувалися телефоном увечері 15 лютого – напередодні дати, яку багато хто вважає імовірним днем російського вторгнення.

Чого чекати якщо (і ми на це сподіваємося!) великого вторгнення не відбудеться; за яких умов США підуть на запровадження санкцій? Про це – в розмові з однією з керівників Держдепартаменту США.

"Є шанс, що Путін лишатиме війська навколо України"

– 16 лютого називають датою можливого вторгнення РФ до України. Утім, зараз схоже, що цього не відбудеться і цей день пройде спокійно. Чи знімає це загрозу нападу?

– Хотіла би я читати думки Путіна, що саме він планує...

Але я не бачу іншого сенсу звозити понад 100 тисяч військових, техніки, гелікоптерів, польових госпіталів. Тому (доки війська лишаються – ред.) нас це дуже непокоїть.

У Росії є здатність розпочати вторгнення до України у будь-який момент. Тому нам потрібно побачити деескалацію – очевидну, підтверджену, значну. Ми повинні побачити, що росіяни забрали свої війська.

Держсекретар Блінкен у вівторок 15 лютого говорив з Лавровим і попередив, що у разі вторгнення в Україну Росія зіткнеться зі швидкою, серйозною та об’єднаною відповіддю на ці дії по обидва боки Атлантики.

Та ми і далі віримо у можливість дипломатичного рішення. Мирне врегулювання цієї кризи буде найкращим варіантом для світу та України.

Ми також чуємо від Путіна та Лаврова, що ще є простір для дипломатії.

– При цьому Путін завжди каже, що він і не планує напад...

– Так, це правда. Путін багато разів повторював, що нападу не буде, Лавров також стверджує, що нового вторгнення Росії в Україну не буде, і ми сподіваємося, що це правда. Однак ми на власні очі бачили 100 тисяч військових, бачили військову техніку, яку звозили довкола України.

– Отже, ви чекаєте відведення військ. Але це створює для Росії непоганий варіант: тримати війська поблизу кордону, не нападати – і цього, виходить, буде достатньо, щоби тримати Україну "підвішеною" як завгодно довго. Оскільки США не повертатимуть посольство до Києва, іноземці не будуть їхати до Києва.

– Звичайно, є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки.

Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати – я не знаю (примітка редакції: за версією США, активне скупчення військ РФ на кордоні триває майже чотири місяці; за версією України, значна частина з них лишається там з квітня-2021, понад 10 місяців).

Тому надважливо, щоб ми з Україною і надалі обмінювалися оцінками з цього приводу. Президент Байден робить це з президентом Зеленським; держсекретар Блінкен – з Зеленським та міністром Кулебою; радник з нацбезпеки Салліван – з Єрмаком. Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними, щоби зрозуміти, що там відбувається.

Так, ми перемістили посольство до Львова, але це – тимчасове рішення. І ми досі лишаємося в Україні! А посольство повернеться до своєї будівлі в Києві, щойно це стане можливим.

Але я також хочу підкреслити: у цій ситуації США підтримують Україну. Учора ми оголосили про надання кредитних гарантій на суму до мільярда доларів для фінансової допомоги Україні. З 2014 року ми вже надали 5,6 млрд доларів підтримки Україні, включаючи безпекову допомогу. Ми будемо і надалі надавати безпекову, гуманітарну, економічну підтримку українському народові.

– США вже говорили, і ви підтверджуєте готовність накласти санкції на РФ. Що є червоною лінією для цього? Адже, найімовірніше, все ж не йтиметься про обстріли і захоплення Києва.

– США вважають, що вторгненням у цьому сенсі є перетин кордону російськими військами, що скупчені навколо України. І це означатиме санкції.

Ми зараз аналізуємо різноманітні сценарії і ще будемо обговорювати їх з українською владою.

"Це – вибір народу України"

– Чи змінює ситуацію початок процесу визнання Держдумою маріонеткових "республік" на Донбасі? І що зміниться у разі, якщо визнання відбудеться – чи означатиме це кінець Мінських угод?

– Так, ми бачили повідомлення про те, що Дума звернеться до Путіна з проханням визнати так звані Донецьку та Луганську "народні республіки" як нібито "незалежні".

Якщо Путін підтримає це звернення, це означатиме, що влада відкинула свої зобов’язання за Мінськими угодами, які визначають шлях до політичної, соціальної та економічної реінтеграції тих частин Донбасу, що з 2014 року перебувають під контролем російських "проксі". Це буде чітка та вже чергова спроба підірвати суверенітет та цілісність України.

– Минулого тижня ми стали свідками дискусії про "фінляндизацію" України, що фактично означає відмову від можливого членства в НАТО. Чи можливий цей варіант виходу з кризи?

– Як від початку заявляли і Байден, і Блінкен, як особисто я говорила на зустрічі з російськими колегами у Женеві та в Брюсселі – США не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без України. Ми не будемо вирішувати нічого щодо НАТО без участі НАТО, про Європу без Європи.

А тепер щодо вашого запитання.

Це рішення – не на боці США. Це рішення лишається за українським народом – чого вони хочуть, де вони бачать своє майбутнє. Це ваш вибір.

І сьогодні (15 лютого) ми знову почули відповідь від президента Зеленського: він сказав, що Україна хоче приєднатися до НАТО. Це також вибір народу України. А ми підтримуємо будь-який вибір українського народу та українського уряду.

– Зараз США та інші союзники постачають до України зброю, щоби змінити розрив військових спроможностей між Україною та Росією. Чи досягнутий вже цей військовий баланс?

– Ми вже надали безпекову підтримку з нещодавно ухваленим рішенням на суму $650 млн. Ми знаємо, що інші держави також ухвалюють подібні рішення. Ми чуємо від вашого Міноборони, що ЗСУ стають сильнішими та сильнішими і вже зараз готові захистити Україну.

Безсумнівно, у Росії все одно є найпотужніші конвенційні (неядерні. – Ред.) військові потужності в Європі. Але ми знаємо, що Україна неймовірно підвищила свою військову здатність, і ми разом з партнерами маємо за мету надати Україні те озброєння, яке можемо.

– Сподіваємося на мирний день та вечір 16 лютого.

– Так, я теж цього хочу.

А ще хочу вам дещо розповісти. Моя бабуся народилася в Переяславі, а це, як ви знаєте, територія України – тому я значною мірою вважаю себе американською українкою.

Що ж стосується 16 лютого, то ми у Вашингтоні знаємо, що Зеленський оголосив цей день Днем єдності в Україні. Сподіваюся, він пройде добре.

Інтерв’ю взяли:

Сергій Сидоренко, Севгіль Мусаєва,

"Українська правда" та "Європейська правда"