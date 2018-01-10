Прем'єр Ізраїлю повідомив, що їхня розвідка запобігла великим терактам у ЄС

Середа, 10 січня 2018, 09:40

Ізраїльська розвідка допомогла запобігти великим терактам, які джихадисти планували здійснити у Європі, використовуючи цивільні літаки.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає The Telegraph.

Прем'єр-міністр Ізраїлю сказав групі послів з країн НАТО, що спецслужби країни "допомогли врятувати багато європейських" життів, надаючи дані про планування терактів джихадистами.

Він не надав детальної інформації про атаки, яким вдалося запобігти, однак сказав, що терористи планували "залучити цивільну авіацію".

"Ми, через наші спецслужби, надавали інформацію, яка запобігла кільком десяткам великих терактів, багато з них могли відбутися в європейських країнах. Деякі з них мали б бути масовими нападами, одними з найгірших, які коли-небудь були скоєні на європейській землі, оскільки вони стосуються цивільної авіації", - сказав він.

Нагадаємо, глава служби контррозвідки Британії МІ5 Ендрю Паркер повідомив, що Велика Британія зіткнулася з найвищим в історії рівнем терористичної загрози і нові теракти в країні невідворотні.