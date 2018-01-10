Премьер Израиля сообщил, что их разведка предотвратила крупные теракты в ЕС

Среда, 10 января 2018, 09:40

Израильская разведка помогла предотвратить крупные теракты, которые джихадисты планировали совершить в Европе, используя гражданские самолеты.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Telegraph.

Премьер-министр Израиля сказал группе послов из стран НАТО, что спецслужбы страны "помогли спасти много европейских" жизней, предоставляя данные о планировании терактов джихадистами.

Он не предоставил детальной информации об атаках, которые удалось предотвратить, однако сказал, что террористы планировали "привлечь гражданскую авиацию".

"Мы, через наши спецслужбы, предоставляли информацию, которая предотвратила несколько десятков крупных терактов, многие из них могли произойти в европейских странах. Некоторые из них должны были быть массовыми нападениями, одними из худших, которые когда-либо были совершены на европейской земле, поскольку они касаются гражданской авиации", - сказал он.

Напомним, глава службы контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер сообщил, что Великобритания столкнулась с самым высоким в истории уровнем террористической угрозы и новые теракты в стране необратимы.