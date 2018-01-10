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Земан лідирує в опитуваннях за два дні до виборів президента Чехії

Середа, 10 січня 2018, 11:06
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Чинний президент Чехії Мілош Земан лідирує у передвиборчій кампанії – за нього готові віддати свої голоси 47,6% виборців.

Про це повідомляє EUobserver.

Головним у по суті єдиним опонентом Земана, який може завадити йому переобратися на другий термін, є колишній президент Академії наук Іржі Драгош, якого готові підтримати 44,9% виборців.

На третьому місті композитор Міхал Горачек із підтримкою на рівні 10,8%. Підтримка решти кандидатів не перевищує 4%.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Чехії пройде 12 і 13 січня. У випадку, якщо ніхто не отримає підтримку у 50% голосів, за два тижні буде проведено другий тур.

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