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Проросійський Земан залишається лідером президентських виборів у Чехії

Субота, 23 грудня 2017, 15:38
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За чинного президента Чехії Мілоша Земана готові віддати свої голоси 32% виборців, тоді як за його головного опонента, екс-президента Академії Наук Єжи Драгоша - 21,5%.

Як повідомляють  Hospodářské noviny, за місяць симпатії чехів мало змінилися.

Загалом у президентських виборах планують прийняти участь 69% відсотків громадян країни, що мають право голосу.  

На третьому місті композитор Міхал Горачек із підтримкою на рівні 10,5 %. відсотка. Підтримка решти кандидатів не перевищує 4%.

 

CVVM провела огляд з 2 по 17 грудня. У ньому взяли участь 1049 мешканців Чехії у віці понад 15 років.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Чехії пройде 12 і 13 січня. У випадку, якщо ніхто не отримає підтримку у 50% голосів, за два тижні буде проведено другий тур.

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