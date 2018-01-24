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У Польщі продовжують затримувати учасників святкування дня народження Гітлера

Середа, 24 січня 2018, 11:16
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У Польщі затримали ще дві особи, які брали участь у святкування 128-ї річниці з дня народження Адольфа Гітлера.

Про це повідомляє RMF24.

Затриманим висунули звинувачення у пропаганді нацистського устрою.

Чоловіків затримали в рамках справи про публічне прославляння нацизму, яку відкрила прокуратура. Справою також зацікавилося Агентство внутрішньої безпеки Польщі, яке збирається перевірити польські націоналістичні організації.

Напередодні у цій справі були затримані троє чоловіків. За даними слідчих, затримані є організаторами святкування 128-ї річниці з дня народження Адольфа Гітлера, яке проходило в лісі у Водзіславі-Шльонському.

В одного з затриманих знайшли зброю і боєприпаси. Також під час проведених обшуків в квартирах підозрюваних виявлено "предмети, зокрема обмундирування та інші речі, які містять матеріали, що пропагують нацистський устрій".

Поштовхом до дій правоохоронців стало журналістське розслідування каналу TVN24, що стосується діяльності окремих націоналістичних угруповань Польщі. На записах прихованою камерою видно, зокрема, як націоналісти в мундирах вермахту проголошують тости "За Адольфа Гітлера і нашу вітчизну, кохану Польщу", "вівтар" з Гітлером, а також пригощання тортом з мотивами прапора Третього рейху.

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