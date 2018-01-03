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Єгипет продовжив надзвичайний стан, українців закликають утриматися від поїздок

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Єгипет продовжив надзвичайний стан, українців закликають утриматися від поїздок

Середа, 03 січня 2018, 09:57
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Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці у зв’язку з чим українців закликають утриматися від подорожі до цієї країни і дотримуватися певних рекомендацій.

Рекомендації розміщені на сайті Консульської служби України.

"Враховуючи ухвалення парламентом Арабської Республіки Єгипет рішення щодо чергового продовження в Єгипті на три місяці надзвичайного стану, Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту протягом дії в державі надзвичайного стану та, якщо це можливо, утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою", - йдеться у повідомленні.

Тим громадянам, які вже перебувають в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись таких порад:

– категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

– виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендується виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки.

У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю та здоров’ю під час перебування на території Єгипту, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

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