Глава МЗС Австрії: санкції проти Росії не спрацювали

Вівторок, 09 січня 2018, 15:30

Міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль вважає, що санкції проти Росії виявилися безрезультатними і не досягли поставленої мети.

Про це вона заявила в інтерв’ю австрійському виданню Kurier.

"Я можу прямо зараз представити вам міні-доповідь про міжнародне право і тим самим нагадати, що єдиними санкціями, за допомогою яких вдалося домогтися результату, були спортивні санкції проти ПАР", - заявила глава австрійської дипломатії.

Вона відзначила, що запроваджені проти Росії санкції у липні 2014 року, які були спрямовані в основному на газову і нафтову промисловість у глибоководному буровому районі Арктики, не спрацювали.

"Вони, за моїми спостереженнями, виявилися неефективними, оскільки восени 2014 року ціна на нафту впала на більше ніж 70%. Послаблення російської нафтової промисловості, яке задумали передусім США, не досягло поставленої цілі. Санкції просто не спрацювали", - заявила Кнайссль.

На запитання журналіста, чи справедливі економічні обмеження проти Росії, дипломат відповіла, що "справедливість не є категорією політики".

Разом з тим вона не стала уточнювати, чи буде Австрія голосувати проти продовження санкцій, натомість зазначила, що Відень діятиме у гармонії з європейськими партнерами.

Кнайссль також відзначила, що планує візит у Москву на запрошення глави російського МЗС Сергій Лаврова, однак не уточнила, коли саме він може відбутися.