У Польщі змінили кваліфікацію звинувачень українцеві у зв'язку з нападом у монастирі

Окружна прокуратура в польському Перемишлі змінила кваліфікацію звинувачень проти Ігоря М., підозрюваного у нападі на монастир сестер-бенедиктинок у Ярославі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Замість одного звинувачення, що охоплювало вбивство та замах на вбивство чотирьох осіб, чоловікові висунули п’ять окремих звинувачень.

Як повідомила речниця Окружної прокуратури в Перемишлі прокурорка Малгожата Тацюх-Курасевич, ця зміна має технічно-правовий характер.

"Раніше Ігорю М. в рамках одного діяння інкримінували вчинення як злочину вбивства, так і замаху на вбивство чотирьох потерпілих. Наразі прокурор дійшов висновку, що він діяв з повторюваним наміром і вчинив п’ять окремих злочинів", – повідомила вона.

Кожен пункт звинувачення стосується окремої потерпілої особи. У зв’язку зі звинуваченнями у злочинах проти життя підозрюваному загрожує сукупне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Після висунення змінених звинувачень 31-річний громадянин України зізнався у їх скоєнні. Однак він відмовився давати пояснення та відповідати на запитання.

"Він лише заявив, що дуже шкодує про те, що зробив", – сказала Тацюх-Курасевич.

Чоловік залишається під вартою. З огляду на стан його здоров’я утримання під вартою здійснюється в умовах психіатричної лікарні з посиленим режимом безпеки.

Експерти встановили у 31-річного чоловіка гострі багатоформні психотичні розлади. Попередні висновки, складені у вересні та на початку жовтня, вказували на те, що з ним неможливо було встановити логічний контакт, що унеможливлювало його участь у судових процедурах.

Пізніший висновок дозволив допитати підозрюваного та пред’явити йому звинувачення. Однак він не дає остаточної оцінки його психічній адекватності на момент нападу. Це питання експерти мають оцінити на подальшому етапі розслідування.

Прокуратура звернулася до влади України з проханням надати медичну документацію щодо цього чоловіка, зокрема про можливе психіатричне лікування. Слідчі також хочуть допитати його матір та отримати інформацію про можливу судимість підозрюваного в Україні.

За даними прокуратури, чоловік раніше не мав судимостей у Польщі. Аналізи крові не виявили наявності алкоголю чи психоактивних речовин.

24 вересня вранці 31-річний громадянин України напав з ножем на чотирьох чоловіків та одну жінку на території Ярославського абатства на вулиці Бенедиктинській в польському місті Ярослав. У результаті нападу загинув священник.

У польській прокуратурі розповіли, що українець перед тим в’їхав до Польщі з території Німеччини. Він прямував до прикордонного переходу в Корчовій, однак кордон не перетнув. Чоловік проник на територію монастиря, а потім увійшов до кухонних приміщень.