Греція купить у Португалії літаки-заправники для збільшення дальності польоту винищувачів

У понеділок Греція підписала історичну угоду з Португалією про придбання трьох військово-транспортних літаків та літаків-заправників Embraer KC-390 Millennium, поставки яких розпочнуться наступного року, з опцією на ще три літаки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міністр оборони Нікос Дендіас зазначив, що міжурядова угода з Португалією, підписана разом із його португальським колегою Нуно Мело, який перебуває з візитом у країні, є поворотним моментом для Греції, яка наразі не має можливостей для дозаправки своїх бойових літаків у повітрі, але незабаром зможе значно збільшити дальність польоту своїх винищувачів.

Як повідомляється, вартість угоди на три літаки становить близько 590 млн євро, і вони будуть надані в рамках опціону Португалії на придбання 10 літаків, які можуть використовуватися іншими країнами.

Дендіас зазначив, що літаки-заправники спочатку зможуть обслуговувати винищувачі французького виробництва Rafale і Mirage 2000 , але вже протягом року стануть сумісними і з набагато більшим парком винищувачів американського виробництва F-16.

"Я не можу достатньо підкреслити, яку величезну перевагу надає нашим винищувачам ця можливість дозаправки в повітрі. Це збільшує час, який вони можуть провести в повітрі, і визначає цей час, по суті, тим, як довго пілот може продовжувати політ", – сказав Дендіас.

Дендіас стверджував, що наявність літаків-заправників понад 50 років тому дозволила б грецьким пілотам залишатися в повітрі достатньо довго, щоб зупинити турецьке вторгнення на Кіпр.

"Якби Греція мала літаки-заправники для своїх винищувачів, вторгнення на Кіпр у 1974 році не могло б увінчатися успіхом, а плацдарм для вторгнення не вдалося б утримати", – зазначив він.

Бразильська компанія Embraer у своїй заяві зазначила, що ця угода є "дуже важливою віхою, яка ще більше зміцнює позиції літака як найкращого рішення для військових повітряних перевезень серед членів НАТО".

KC-390 може перевозити 26-тонний корисний вантаж і, за даними Embraer, виконувати широкий спектр завдань, включаючи перевезення вантажів та військ, десантування обладнання та персоналу, медичну евакуацію, пошуково-рятувальні операції та гасіння пожеж, при цьому літак може експлуатуватися з тимчасових або ґрунтових злітно-посадкових смуг.

Наразі літак експлуатують Португалія, Угорщина, Нідерланди, Австрія, Чехія, Швеція, Бразилія, Південна Корея, Узбекистан, Об’єднані Арабські Емірати та Колумбія.

Дендіас також зазначив, що під час зустрічі в понеділок він та Мело обговорили співпрацю в галузі оборони, зробивши акцент на інноваціях, зокрема на морських дронах, носіях дронів та засобах їхнього збивання, а також на супутниках.

Він зазначив, що найближчими днями планує представити новий підрозділ збройних сил, відповідальний за космічну сферу, який отримає назву "Космічне командування ВПС".

Дендіас додав, що він та Мело "провели ґрунтовну дискусію" щодо статті 5 Договору про НАТО, яка стосується взаємної оборони, а також аналогічних положень Європейського Союзу.

Нагадаємо, під час візиту державного секретаря США Марко Рубіо до Афін Греція домовилася про закупівлю американської зброї та військової техніки на суму 4 млрд доларів.

А прем’єр Болгарії Румен Радев заявив про наміри придбати додаткові системи протиповітряної оборони.