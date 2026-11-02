У Польщі пройдуть перші військові навчання "коаліції охочих"

Після майже двох років зустрічей і самітів "коаліція охочих" нарешті переходить до практичних навчань.

Про це йдеться у матеріалі Le Monde, передає "Європейська правда".

9 листопада в Новій Дембі, на південному сході Польщі, в особливо напружених умовах заплановано початок безпрецедентних військових навчань, метою яких є перевірка здатності цього альянсу з тридцяти шести країн, очолюваного Францією та Великою Британією, розгорнути свої сили в Україні в той самий день, коли замовкнуть гармати у війні між Києвом і Росією.

Навчання Koalicja (що в перекладі з польської означає "коаліція"), які триватимуть до 22 листопада, мають на меті продемонструвати військову надійність цього альянсу, який прагне створити сили втручання, здатні стримати Москву від будь-якого потенційного відновлення бойових дій. Це справжній виклик, зважаючи на те, що Сполучені Штати не беруть участі в цій операції, а їхня участь у майбутніх гарантіях безпеки для України залишається значною мірою невизначеною.

У рамках цього першого розгортання в регіоні, що межує з Україною, мають бути розміщені майже 2 800 військовослужбовців із десяти країн. Основними учасниками є Франція та Велика Британія, а також Естонія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Іспанія, Швеція та Бельгія.

НАТО поінформований про навчання, але не братиме в них безпосередньої участі. Натомість у них братимуть участь військові з України.

"Однак не варто очікувати показу сили за участю танків і ракет", – зазначає видання. Їхнє завдання полягає скоріше у перевірці системи командування та логістичних процедур, пов’язаних із переміщенням військ і техніки по Європі.

"Це складне завдання через необхідність перетину численних державних кордонів", – йдеться у матеріалі.

Важливим елементом маневрів також має стати боротьба з дронами.

Газета підкреслила, що Польща "була природним вибором як господар перших навчань". "Польща має досвід організації такого роду навчань. З початку війни в Україні на її території функціонує кілька навчальних центрів для українських військових, зокрема центр, що діє в рамках місії Європейського Союзу з військової підтримки України", – зазначила Le Monde.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив учасників "коаліції охочих" на зустріч у Берліні в листопаді для координації подальшої підтримки України.

13 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом і заявив про підготовку зустрічі "коаліції охочих".

Також варто зазначити, що 17 листопада у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі проведуть засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").