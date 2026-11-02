Прем'єр Чехії виступив проти повернення російських хокеїстів на чемпіонати

Оскільки було вирішено, що російські хокеїсти не мають брати участь у чемпіонатах світу, це рішення має залишатися в силі до закінчення війни в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш на пресконференції після засідання уряду в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Бабіш назвав неправильним рішення, ухвалене минулого тижня Спортивним арбітражним судом (CAS), про негайне скасування заборони на участь російських хокеїстів у міжнародних змаганнях.

"На мою думку, це недобре. Звісно, я згоден, що політика не повинна втручатися у спорт, але це рішення явно втягує політику в цю справу, тому воно є неправильним і, зрештою, тут точно не йтиметься про спорт", – заявив прем’єр-міністр у відповідь на п’ятничне рішення арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія.

"Якщо було вирішено, що російські хокеїсти там не мають місця, то вони там не мають місця, і це не повинно змінюватися до кінця війни, і я думаю, що ми всі в уряді маємо однакову думку з цього приводу", – чітко заявив Бабіш.

Він відповідав на запитання про те, як чеський уряд і держава поводитимуться у разі можливої участі російських юніорських хокеїстів у майбутньому чемпіонаті світу серед жінок до 18 років, який має відбутися в січні в Чехії в залі в Остраві-Порубі.

"Немає сенсу відправляти їх туди зараз, нібито ми тим самим стверджуємо, що війна та вбивства людей в Україні – це нормально. Це не нормально, і саме тому ми відхиляємо таку пропозицію", – зазначив прем’єр-міністр.

У цьому контексті міністр внутрішніх справ Любомір Метнар нагадав, що в Чехії досі діє заборона на видачу короткострокових віз громадянам Росії.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що російські спортсмени, які представляють свою країну, а отже, і режим, що вже п’ять років веде загарбницьку війну, не повинні виступати під своїм прапором на чемпіонатах світу чи Європи.

Як повідомлялося, у Європарламенті 21 депутат закликає до нових санкцій та візових обмежень щодо Росії, щоб запобігти поверненню російських національних збірних з хокею до міжнародних змагань.

На тлі рішення CAS глава фінського МЗС Еліна Валтонен заявила, що російські спортсмени не зможуть відвідувати Фінляндію у 2027 році.