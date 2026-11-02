Пісторіус скептично налаштований щодо тристоронніх перемовин в Абу-Дабі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо запланованої тристоронньої зустрічі між США, Росією та Україною і не покладає на неї великих сподівань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Минулого року будь-які переговори, де б вони не відбувалися, не принесли нічого, крім ще інтенсивніших бомбардувань України, заявив Пісторіус у Берліні під час зустрічі зі своїм британським колегою Весом Стрітінгом.

Він додав, що тривалий мир у Європі неможливий без участі європейців за столом переговорів.

Стрітінг наголосив, що рішення щодо України не може бути прийняте без України.

Переговори між Росією, Україною та США, як очікується, відбудуться в Абу-Дабі в листопаді.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Водночас Стьоре попросив у Financial Times виправити статтю про розмову. За його словами, Путін попросив викласти свою версію поточної ситуації й у цьому контексті проаналізував ситуацію з 2014 року і до сьогодні.