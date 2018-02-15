Знайти
АКТУАЛЬНО

У Кишиневі заблокували сайти УП та Європейської правди. Через фейкове "розслідування"?

Експорт українських товарів до ЄС вперше перевищив довоєнний рівень

Поляків за кордоном просять доносити про антипольські заяви

Клімкін прокоментував відмову угорської меншини від консультацій щодо мови освіти

У Польщі роботодавець зобов’язався оплатити лікування українки, про яку писала ЄП

КС Польщі може врахувати побоювання українців в законі про Інститут нацпам’яті

У НАТО затвердили створення двох нових штабів і центру кібербезпеки






Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" може призвести до великої війни

Четвер, 15 лютого 2018, 14:28
Версія для друку Коментарі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "Північний потік-2" створює нову непотрібну напругу та може призвести до великої війни.

Про це він заявив в інтерв’ю Die Welt, передає Polskie Radio.

Моравецький наголосив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи.

За словами польського прем’єра, після запуску "Північного потоку-2" та відключення українських газопроводів, "Росія може в будь-який спосіб загострювати конфлікт, може атакувати всю країну. Північний потік-2 – крок у цьому напрямку".

Він зазначив, що після створення цього газопроводу більш ймовірним буде спалах великої російсько-української війни.

За словами Моравецького, завдяки інтерконекторам та терміналам зрідженого газу Європа має достатньо можливостей, щоб забезпечити попит на імпортний газ у розмірі 180 мільярдів кубометрів на рік.

"Коротко кажучи: Північний потік-2 є непотрібним, шкідливим, і він розділює західну спільноту", – заявив Прем’єр Польщі.

Нагадаємо, Польща хоче, аби санкції США поширювались на будівництво газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною.

Супротивники проекту  "Північний потік-2" - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що він збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
15:21
Австрія і Німеччина хочуть продовжити дію прикордонного контролю
15:09
Кіпр висунув ультиматум щодо переговорів про возз’єднання острова
15:07
В МЗС РФ визнали, що в результаті удару США в Сирії могли загинути 5 росіян
15:02
Стало відомо, про що говоритимуть глави МЗС країн "нормандської четвірки" у Мюнхені
14:45
Росія не віддасть уламки літака Качинського до кінця слідства - посол РФ
14:28
Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" може призвести до великої війни
14:24
Люксембурзька мова може стати офіційною мовою в ЄС
14:00
Канада та Польща приєдналися до розробки нового протичовнового літака НАТО
13:51
Данія слідом за Британією звинуватила Росію в кібератаках
13:48
Корупційний скандал у Греції: екс-прем'єр подав позов проти Ципраса
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Мюнхенська безпекова конференція

Світ на межі конфлікту: сенсаційна доповідь Мюнхенської конференції про стан міжнародної безпеки

"Я хотів зробити 2017 рік роком миру, та світ пішов у принципово іншому напрямку. Тому зараз я не роблю звернень. Я даю попередження – сигнал тривоги для нашого світу", – заявив генсек ООН. "Ми повинні зробити все від нас залежне, щоб відійти від краю прірви"...

Юрій Онищенко, Європейська правда, Брюссель

Стратегія опору Росії: які реформи чекають на НАТО

Три десятки років тому НАТО мав 33 командних центри, де працювали 22 тисячі співробітників. На сьогодні таких центрів лише сім. Втім, Альянс чудово усвідомлює зростання загрози від Росії і саме через неї змінює свою командну структуру.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: [email protected]

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  