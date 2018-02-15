Прем’єр Польщі: "Північний потік-2" може призвести до великої війни

Четвер, 15 лютого 2018, 14:28

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що "Північний потік-2" створює нову непотрібну напругу та може призвести до великої війни.

Про це він заявив в інтерв’ю Die Welt, передає Polskie Radio.

Моравецький наголосив, що сьогодні Україна є відносно безпечною, тому що контролює газові маршрути до Центральної Європи.

За словами польського прем’єра, після запуску "Північного потоку-2" та відключення українських газопроводів, "Росія може в будь-який спосіб загострювати конфлікт, може атакувати всю країну. Північний потік-2 – крок у цьому напрямку".

Він зазначив, що після створення цього газопроводу більш ймовірним буде спалах великої російсько-української війни.

За словами Моравецького, завдяки інтерконекторам та терміналам зрідженого газу Європа має достатньо можливостей, щоб забезпечити попит на імпортний газ у розмірі 180 мільярдів кубометрів на рік.

"Коротко кажучи: Північний потік-2 є непотрібним, шкідливим, і він розділює західну спільноту", – заявив Прем’єр Польщі.

Нагадаємо, Польща хоче, аби санкції США поширювались на будівництво газопроводу "Північний потік-2" між Росією та Німеччиною.

Супротивники проекту "Північний потік-2" - у тому числі Польща, країни Балтії та Данія - стверджують, що він збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газі в ЄС.