Король Іспанії відвідає Каталонію вперше після референдуму

Іспанський король Феліпе VI буде вперше відвідає Каталонію з моменту проведення референдуму про незалежність автономії у жовтні минулого року.
Про це повідомляє EUobserver.
Феліпе VI відвідає Барселону через тиждень, 25 лютого. Він головуватиме на вечері перед відкриттям Mobile World Congress (MWC), одного з головних ділових заходів столиці Каталонії.
Іспанський король разом із прем'єр-міністром Маріано Рахоєм є критиком сепаратистів.
Як повідомлялося, керівники каталонських сепаратистських партій обговорюють план, який би дозволив Карлесу Пучдемону зберегти вплив у регіоні, навіть якщо він не зможе бути обраним президентом Женералітету ( главою уряду).