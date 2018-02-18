Король Іспанії відвідає Каталонію вперше після референдуму

Неділя, 18 лютого 2018, 12:01

Іспанський король Феліпе VI буде вперше відвідає Каталонію з моменту проведення референдуму про незалежність автономії у жовтні минулого року.

Про це повідомляє EUobserver.

Феліпе VI відвідає Барселону через тиждень, 25 лютого. Він головуватиме на вечері перед відкриттям Mobile World Congress (MWC), одного з головних ділових заходів столиці Каталонії.

Іспанський король разом із прем'єр-міністром Маріано Рахоєм є критиком сепаратистів.

Як повідомлялося, керівники каталонських сепаратистських партій обговорюють план, який би дозволив Карлесу Пучдемону зберегти вплив у регіоні, навіть якщо він не зможе бути обраним президентом Женералітету ( главою уряду).