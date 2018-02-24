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Будинок підозрюваного в корупції президента Банку Латвії пограбували

Субота, 24 лютого 2018, 15:58
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У ніч на суботу, 24 лютого, невідомі обікрали будинок підозрюваного в корупції президента Банку Латвії Ілмара Рімшевіча.

Про це повідомляє портал Delfi.

Його адвокат Саулведіс Варпіньш повідомив, що злочинці вдерлися в приватне володіння в Лангстіні, "розгромили його і вкрали багато важливих речей".

Сам Рімшевіч, за словами його представника, пов'язує пограбування з подіями останніх тижнів і вважає, що воно сталося невипадково.

"Ситуація свідчить про те, що це була заздалегідь спланована, професійно і добре організована операція", - вважає адвокат Варпіньш.

На цьому тижні в ході прес-конференції Рімшевіч також заявляв, що отримував погрози життю. За словами чиновника, все, що відбувається зараз з ним є скоординованою акцією з боку декількох банків.

Нагадаємо, Рімшевіча затримали 18 лютого після обшуків в його офісі та будинку.

За даними ЗМІ, слідство розглядає три протиправних дії: вимагання хабара для посадової особи, вимагання групою осіб за попередньою змовою і посередництво при дачі хабара.

Слідчі підозрюють, що в Латвії діє злочинна група, члени якої розділили сфери діяльності. Використовуючи службове становище і політичний вплив, група, можливо, вимагала хабар, в тому числі й у кредитних установ.

Раніше прем’єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс закликав подати у відставку президента Банку Латвії, якого затримано за підозрою в корупції.

19 лютого президента Банку Латвії Ілмара Рімшевіча відпустили під заставу в розмірі 100 тисяч євро.

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