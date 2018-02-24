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Дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии ограбили

Суббота, 24 февраля 2018, 15:58
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В ночь на субботу, 24 февраля, неизвестные обокрали дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии Илмара Римшевича.

Об этом сообщает портал Delfi.

Его адвокат Саулведис Варпиньш сообщил, что преступники ворвались в частное владение в Лангстини, "разгромили его и украли много важных вещей".

Сам Римшевич, по словам его представителя, связывает ограбление с событиями последних недель и считает, что оно произошло случайно.

"Ситуация свидетельствует о том, что это была заранее спланированная, профессионально и хорошо организованная операция", - считает адвокат Варпиньш.

На этой неделе в ходе пресс-конференции Римшевич также заявлял, что получал угрозы жизни. По словам чиновника, все, что происходит сейчас с ним является скоординированной акцией со стороны нескольких банков.

Напомним, Римшевича задержали 18 февраля после обысков в его офисе и дома.

По данным СМИ, следствие рассматривает три противоправных действия: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки.

Следователи подозревают, что в Латвии действует преступная группа, члены которой разделили сферы деятельности. Используя служебное положение и политическое влияние, группа, возможно, требовала взятку, в том числе и в кредитных учреждений.

Ранее премьер-министр Латвии Марис Кучинскис призвал подать в отставку президента Банка Латвии, задержаного по подозрению в коррупции.

19 февраля президента Банка Латвии Илмара Римшевича отпустили под залог в размере 100 000 евро.

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