У Мей запевнили: гроші Сороса не змусять провести ще один Brexit-референдум

Четвер, 08 лютого 2018, 14:20

В уряді британської прем'єрки Терези Мей заявили, що не будуть проводити другий референдум про членство Британії в ЄС, після того як стало відомо, що мільярдер Джордж Сорос пожертвував 400 тисяч фунтів стерлінгів ($556 тисяч) на кампанію за припинення Brexit.

Про це заявив речник британського уряду, передає Reuters.

"У нашій країні існує багато політичних і агітаційних груп, і це абсолютно правильно, це очікувано для демократичного суспільства", - повідомив речник журналістам.

"Позиція прем'єр-міністра в цьому питанні зрозуміла, країна проголосувала за те, щоб залишити Євросоюз, і це те, чого ми збираємося досягнути, а другого референдуму не буде", - додав він.

Нагадаємо, мільярдер Джордж Сорос пожертвував 400 тисяч фунтів стерлінгів ($556 тисяч) британській групі "Best for Britain" ("Найкраще для британців"), яка проводить кампанію за припинення Brexit.

Група "Best for Britain" має на меті припинити процес виходу Британії з ЄС та забезпечити повторне проведення референдуму щодо членства в блоці.