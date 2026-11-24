Міністр-координатор спецслужб Польщі Томаш Семоняк попередив, що укладення мирної угоди в Україні не покладе край диверсійній кампанії Росії проти Європи.

Про це він сказав у понеділок, 23 листопада, передає Politico, пише "Європейська правда".

За словами Семоняка, диверсійні операції Росії в останні місяці посилилися: він розповів, що діяльність агентів виходить за межі підпалів складів і торгових центрів і поширюється на залізниці, засоби зв’язку та об’єкти оборони.

Він зазначив, що деякі з цих атак мають на меті перешкодити постачанню до України, але Москва також прагне залякати європейські уряди та послабити НАТО.

У цьому контексті міністр висловився щодо мирної угоди.

"Важко уявити, що мирна угода змінить позицію російського керівництва або зупинить його від проведення цих операцій", – сказав він.

Окрім цього Семоняк зазначив, що мінливий характер атак ускладнює оцінку їхньої інтенсивності лише за кількістю інцидентів.

Варто зауважити, що Польща у ніч проти 24 листопада залучила сили протиповітряної оборони через російську атаку на Україну; у повітряний простір країни залетів дрон.

А 20 листопада на тлі інциденту з порушенням повітряного простору Польщі уламки невідомих об’єктів виявили в трьох місцях в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. З'ясувалось, що в авіапростір Польщі залетіли 3 російські ракети.