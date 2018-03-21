Знайти
АКТУАЛЬНО

Парламентарі Косова сльозогінним газом зірвали угоду про кордон з Чорногорією

Військові керівники НАТО і РФ домовились про першу зустріч з 2014 року – Міноборони

Євростат: торік у ЄС суттєво поменшало прохачів притулку з України

Україна розірвала програму економічного співробітництва з РФ

Польща сподівається на скасування заборони на ексгумації найближчим часом

Щонайменше 26 загиблих, 18 поранених внаслідок вибуху в Кабулі

Екс-президента Франції Саркозі другий день утримують під вартою






Трамп розлючений через витік інформації про інструкцію не вітати Путіна

Середа, 21 березня 2018, 16:24
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп розлютився через те, що у ЗМІ швидко просочилася інформація про те, радники з національної безпеки рекомендували йому не вітати Володимира Путіна з переобранням на посаді президента РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до президента.

Джерело розповіло, що розлючений Трамп у вівторок ввечері випитував своїх помічників та зовнішніх консультантів про те, хто на їхню думку, причетний до витоку інформації.

Зазначається, що лише невелика група співробітників має доступ до цих матеріалів та могла знати, що було написано в інформаційних інструкціях щодо дзвінка Путіну.

У Білому домі повідомили, що глава апарату Джон Келлі також обурений тим, що конфіденційний брифінг президента став надбанням громадськості.

Нагадаємо, американські ЗМІ стверджують, що радники президента США рекомендували Дональду Трампу не вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії.

За даними джерел, Трампу перед дзвінком передали інформаційні матеріали, де великими буквами було написано: "НЕ ВІТАТИ".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, щоб поздоровити його з перемогою на виборах і запропонував зустрітися.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
17:34
Посольство Британії: Росія поширює дезінформацію у справі Скрипаля
17:22
Глава МЗС Британії не хоче нової холодної війни
16:57
МЗС РФ зібрало всіх послів, щоб розповісти свою версію у справі Скрипаля
16:57
Джонсон про отруєння в Солсбері: Путін так поводиться, бо відчуває, що РФ програла
16:24
Трамп розлючений через витік інформації про інструкцію не вітати Путіна
16:06
Російські ЗМІ поширюють інформацію про можливу відставку Лаврова
16:06
Меркель назвала мир на Донбасі одним із завдань німецького уряду
15:51
Глава МЗС Польщі звинуватив ЄС у "подвійних стандартах" щодо демократії
15:50
Меркель розкритикувала дії Туреччини та Росії в Сирії
15:47
Партія Орбана лідирує менш ніж за три тижні до виборів в Угорщині
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Андрюс Кубілюс, автор "плану Маршалла для України", для Європейської правди

"План Маршалла" на фінішній прямій: що потрібно зробити Україні

Добра новина для України: план її підтримки може почати працювати вже до середини наступного року. Навіть більше, ймовірність успішного результату сьогодні є великою, як ніколи раніше. Втім, є і погана новина – це вікно можливостей скоро закриється.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

"Українки", російські гроші та Facebook: як британська фірма підтасовувала вибори по всьому світу

Три серії розслідування британських журналістів вже вийшли в ефір за останні три дні, спричинивши справжню бурю у світовій політиці. З’ясувалося, ця організація розгорнула бізнес із впливу на вибори у різних державах, не лише у США...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  