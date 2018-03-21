Трамп розлючений через витік інформації про інструкцію не вітати Путіна

Середа, 21 березня 2018, 16:24

Президент США Дональд Трамп розлютився через те, що у ЗМІ швидко просочилася інформація про те, радники з національної безпеки рекомендували йому не вітати Володимира Путіна з переобранням на посаді президента РФ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, близьке до президента.

Джерело розповіло, що розлючений Трамп у вівторок ввечері випитував своїх помічників та зовнішніх консультантів про те, хто на їхню думку, причетний до витоку інформації.

Зазначається, що лише невелика група співробітників має доступ до цих матеріалів та могла знати, що було написано в інформаційних інструкціях щодо дзвінка Путіну.

У Білому домі повідомили, що глава апарату Джон Келлі також обурений тим, що конфіденційний брифінг президента став надбанням громадськості.

Нагадаємо, американські ЗМІ стверджують, що радники президента США рекомендували Дональду Трампу не вітати Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах в Росії.

За даними джерел, Трампу перед дзвінком передали інформаційні матеріали, де великими буквами було написано: "НЕ ВІТАТИ".

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, щоб поздоровити його з перемогою на виборах і запропонував зустрітися.