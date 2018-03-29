Знайти
АКТУАЛЬНО

Посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів

Нова справа проти Саркозі: звинувачують у корупції і зловживанні впливом

Отруєння в Солсбері: стан здоров’я доньки Скрипаля швидко покращується

Невідомий чоловік пригрозив підірвати себе біля парламенту Сербії

"Нормандська четвірка" оприлюднила нову заяву щодо Донбасу

Польща готує нову міграційну політику

Закриті дороги і зупинені потяги: в Німеччину перед Великоднем повернулась зима






Посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів

Четвер, 29 березня 2018, 19:56
Версія для друку Коментарі

Посли країн "Великої сімки" закликають Верховну Раду скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Про це йдеться у спільній заяві послів країн G7 в Україні.

"Ми наполегливо закликаємо народних депутатів знайти законодавче рішення під час найближчого засідання, яке скасовує ці вимоги відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, або відкладає їх дію", - йдеться у заяві.

Посли також закликають Раду забезпечити тимчасове положення щодо звільнення від відповідальності осіб, які не подадуть декларацію у встановлений термін.

"Поточні вимоги щодо е-декларування не відповідають міжнародним зобов’язанням України і кращим міжнародним практикам. Вони перешкоджають залученню та збереженню кваліфікованих міжнародних членів наглядових рад державних компаній, що є необхідним для покращення корпоративного управління в Україні та покращення економічного зростання", - йдеться у заяві.

Посли наголошують, що система декларування призначення для забезпечення підзвітності осіб, наділених публічними повноваженнями, а не для створення зайвого навантаження та тиску на громадянське суспільство.

"Поточні вимоги суттєво ускладнять боротьбу з корупцією в Україні", - підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю. Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

ОСТАННІ НОВИНИ
19:56
Посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів
19:34
РФ проведе ракетні стрільби над економічною зоною Латвії в Балтійському морі
19:08
Уряд Естонії затвердив заборону на в'їзд 49 фігурантам "списку Магнітського"
18:46
фото
Літак авіакомпанії "Росія" наїхав на ногу співробітнику аеропорту в Лондоні
18:19
У Франції веган радів загибелі м’ясника під час теракту, його судитимуть
17:54
Нова справа проти Саркозі: звинувачують у корупції і зловживанні впливом
17:26
Отруєння в Солсбері: стан здоров’я доньки Скрипаля швидко покращується
17:13
Польща посилила перевірки на кордоні, шукають м'ясо та ковбаси
16:50
Понад 70% українців у Польщі не працюють на задекларованій роботі - ЗМІ
16:43
Партії Італії домовляються щодо уряду перед офіційними консультаціями
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тарас Пасько, "25 років разом. Що далі?"

Курс на енергоефективність: "три Е" українсько-німецьких відносин

Німеччина залишається чи не основним інвестором у питанні фінансування розвитку енергоефективності. Як довго проіснує ця співпраця та які кроки має здійснити Україна для того, щоб вивести двостороннє співробітництво на якісно новий рівень?

Пилип Орлов, для Європейської правди

Трамп і нові правила імміграції в США: що це змінить для українців

Чи позначиться ініційована Трампом імміграційна реформа на мешканцях України?.. Білий дім вважає за необхідне припинити практику, коли іноземці, які іммігрували в США, в подальшому отримують право перевезти туди свої сім'ї...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2018, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  