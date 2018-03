Посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів

Посли країн "Великої сімки" закликають Верховну Раду скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Про це йдеться у спільній заяві послів країн G7 в Україні.

"Ми наполегливо закликаємо народних депутатів знайти законодавче рішення під час найближчого засідання, яке скасовує ці вимоги відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, або відкладає їх дію", - йдеться у заяві.

G7 Ambassadors remain deeply concerned at the looming 1 April e-declaration filing deadline for international members of Supervisory Boards of State-Owned Enterprises and anti-corruption activists. pic.twitter.com/xsRiBwlwM2