Посли G7 закликали Раду скасувати е-декларування для активістів

Четвер, 29 березня 2018, 19:56

Посли країн "Великої сімки" закликають Верховну Раду скасувати вимоги щодо подання електронних декларацій антикорупційними активістами і міжнародними членами наглядових рад українських державних компаній.

Про це йдеться у спільній заяві послів країн G7 в Україні.

"Ми наполегливо закликаємо народних депутатів знайти законодавче рішення під час найближчого засідання, яке скасовує ці вимоги відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, або відкладає їх дію", - йдеться у заяві.

G7 Ambassadors remain deeply concerned at the looming 1 April e-declaration filing deadline for international members of Supervisory Boards of State-Owned Enterprises and anti-corruption activists. pic.twitter.com/xsRiBwlwM2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 29 березня 2018 р.

Посли також закликають Раду забезпечити тимчасове положення щодо звільнення від відповідальності осіб, які не подадуть декларацію у встановлений термін.

"Поточні вимоги щодо е-декларування не відповідають міжнародним зобов’язанням України і кращим міжнародним практикам. Вони перешкоджають залученню та збереженню кваліфікованих міжнародних членів наглядових рад державних компаній, що є необхідним для покращення корпоративного управління в Україні та покращення економічного зростання", - йдеться у заяві.

Посли наголошують, що система декларування призначення для забезпечення підзвітності осіб, наділених публічними повноваженнями, а не для створення зайвого навантаження та тиску на громадянське суспільство.

"Поточні вимоги суттєво ускладнять боротьбу з корупцією в Україні", - підкреслюється у заяві.

Нагадаємо, європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

Як відомо, 22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, що займаються антикорупційною діяльністю. Народні депутати не проголосували за жоден з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.