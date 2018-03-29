Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов

Четверг, 29 марта 2018, 19:56

Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Мы настоятельно призываем народных депутатов найти законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменяет эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или откладывает их действие", - говорится в заявлении.

G7 Ambassadors remain deeply concerned at the looming 1 April e-declaration filing deadline for international members of Supervisory Boards of State-Owned Enterprises and anti-corruption activists. pic.twitter.com/xsRiBwlwM2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 29 березня 2018 р.

Послы также призывают Раду обеспечить временное положение об освобождении от ответственности лиц, которые не подадут декларацию в установленный срок.

"Текущие требования об электронном декларировании не соответствуют международным обязательствам Украины и лучшим международным практикам. Они препятствуют привлечению и сохранению квалифицированных международных членов наблюдательных советов государственных компаний, что необходимо для улучшения корпоративного управления в Украине и улучшения экономического роста", - говорится в заявлении.

Послы отмечают, что система декларирования предназначена для обеспечения подотчетности лиц, наделенных публичными полномочиями, а не для создания лишней нагрузки и давления на гражданское общество.

"Текущие требования существенно усложнят борьбу с коррупцией в Украине", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с провалом в исполнении украинским руководством собственных обещаний.

Заявление появилось из-за того, что уже 1 апреля истечет срок подачи электронной деклараций общественными активистами, работающими в сфере противодействия коррупции.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.

Как известно, 22 марта 2018 года Верховная Рада отказалась рассматривать законопроекты, которые отменяют или переносят срок подачи электронных деклараций об имуществе и доходах представителями общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью. Народные депутаты не проголосовали ни за один из трех соответствующих законопроектов (№6271, №8120 и №8120-1) для их включения в повестку дня и рассмотрения.