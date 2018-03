Послы G7 призвали Раду отменить е-декларирование для активистов

Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду отменить требования о подаче электронных деклараций антикоррупционными активистами и международными членами наблюдательных советов украинских государственных компаний.

Об этом говорится в совместном заявлении послов.

"Мы настоятельно призываем народных депутатов найти законодательное решение в ходе ближайшего заседания, которое отменяет эти требования в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, или откладывает их действие", - говорится в заявлении.

G7 Ambassadors remain deeply concerned at the looming 1 April e-declaration filing deadline for international members of Supervisory Boards of State-Owned Enterprises and anti-corruption activists. pic.twitter.com/xsRiBwlwM2