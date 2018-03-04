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"Берлусконі, твій час минув": напівгола активістка Femen атакувала політика

Неділя, 04 березня 2018, 16:02
Фото, відео
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В Мілані напівоголена активістка Femen влаштувала акцію на виборчій дільниці, куди прийшов проголосувати колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі.

Про це повідомляє Ansa.

Інцидент трапився сьогодні на одній із виборчих дільниць Мілану, куди прийшов Берлусконі.

"Берлусконі, твій час минув", - кричала напівоголена активістка Femen, яка вискочила на стіл.

 Фото із сайту Ansa
Фото Corriere.it

Свій заклик до Берлусконі вона повторила ще кілька разів, перш ніж поліція вивела її із дільниці.

Зазначимо, що це не вперше активістки Femen влаштовують акцію протесту щодо Берлусконі. Подібний випадок трапився у 2013 році.

Нагадаємо, у Чехії під час виборів напівоголена активістка Femen Ангеліна Діаш з криком "Земан – путінська шльондра!" накинулася на президента Чехії Мілоша Земана, коли той прибув на дільницю для голосування у Празі.

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