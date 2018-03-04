"Берлускони, твое время прошло": полуголая активистка Femen атаковала политика

Воскресенье, 04 марта 2018, 16:02

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В Милане полуобнаженная активистка Femen устроила акцию на избирательном участке, куда пришел проголосовать бывший премьер-министр Сильвио Берлускони.

Об этом сообщает Ansa.

Инцидент произошел сегодня на одном из избирательных участков Милана, куда пришел Берлускони.

"Берлускони, твое время прошло", - кричала полуголая активистка Femen, которая выскочила на стол.

Фото с сайта Ansa

Фото Corriere.it

Свой призыв к Берлускони она повторила еще несколько раз, прежде чем полиция вывела ее из участка.

Отметим, что это не впервые активистки Femen устраивают акции протеста перед Берлускони. Подобный случай произошел в 2013 году.

Напомним, в Чехии во время выборов полуобнаженная активистка Femen Ангелина Диаш с криком "Земан – путинская шлюха!" набросилась на президента Чехии Милоша Земана, когда тот прибыл на участок для голосования в Праге.