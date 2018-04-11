Клімкін про погрози Трампа: саме такою мовою і треба говорити з РФ

Середа, 11 квітня 2018, 16:33

Глава МЗС Павло Клімкін підтримав заяву президента США Дональда Трампа щодо ракетних ударів в Сирії, зазначивши, що саме такою мовою і треба говорити з РФ.

Про це він написав у Twitter.

"Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією" - написав Клімкін, поширивши твіт американського президента.

Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією https://t.co/Rl5k3ye2jk — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 квітня 2018 р.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.

Перед цим Росія пригрозила, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети випущені.