Клімкін про погрози Трампа: саме такою мовою і треба говорити з РФ

Глава МЗС Павло Клімкін підтримав заяву президента США Дональда Трампа щодо ракетних ударів в Сирії, зазначивши, що саме такою мовою і треба говорити з РФ.
Про це він написав у Twitter.
"Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією" - написав Клімкін, поширивши твіт американського президента.
Як правило, я не роблю ретвіти, але тут не втримався. Саме такою мовою і треба говорити з Росією https://t.co/Rl5k3ye2jk— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 квітня 2018 р.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.
Перед цим Росія пригрозила, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети випущені.